Sony Pulse Elevace: První repráky speciálně navržené (nejen) pro PS5 jsou tu!

Sony před pár desítkami hodin víceméně v tichosti představilo něco, co může změnit podobu vašeho hraní. Skrze tiskovou zprávu totiž spatřily světlo světa jeho první bezdrátové reproduktory Pulse Elevate, které jsou podle slov Sony určené přímo pro desktop gaming. A že je o co stát!
Novinka staví na audiotechnologii, kterou Sony již představilo u Pulse Elite headsetu a Pulse Explore sluchátek, a přináší ji do nové formy, která má nabídnout hráčům věrný, prostorový zvuk bez kompromisů. Pulse Elevate jsou navíc navrženy tak, aby zapadly do herního prostředí k PS5, PC či Macu, ale zároveň byly mobilní, díky čemuž je můžete vzít s sebou a připojit k PlayStation Portalu nebo smartphonu. Jejich klíčovou předností je technologie PlayStation Link, která zajišťuje bezdrátové připojení s minimálním zpožděním a bez ztráty kvality zvuku.
Reproduktory nabízejí dle slov Sony velmi detailní a realistický zvuk díky planar magnetic driverům a vestavěným wooferům, které dodávají hloubku a celkovou bohatost zvuku. Pokud pak repráky propojíte s PS5, užijete si navíc technologii zvuku Tempest 3D AudioTech umožňující přesné lokalizování zvukových efektů, což by vás mělo ještě více vtáhnout do hry. Nechybí ani vestavěný mikrofon s AI potlačením šumu, takže ani hlasová komunikace bez headsetu nemá být problém.
Super je, že reproduktory nestaví jen na kvalitním prostorovém zvuku, ale i na spoustě dalších – funkcí jako například mají vestavěném ovládání hlasitosti či snadném nastavení orientace a podporu pro Bluetooth, takže lze hrát a současně poslouchat hudbu či chatovat přes jiné zařízení. Co se týče startu prodejeů, Sony plánuje uvedení Pulse Elevate v roce 2026 v barevných provedeních Midnight Black a White. Cenovka je však bohužel zahalena tajemstvím.