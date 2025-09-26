JBL přichází s řadou unikátních herních headsetů Quantum 950, 650 a 250

JBL přináší nejnovější evoluci herního zvuku s uvedením tří nových modelů řady JBL Quantum, v čele s vlajkovou lodí JBL Quantum 950. Spolu s ním přicházejí JBL Quantum 650 a JBL Quantum 250, které přinášejí profesionální audio technologii hráčům na každé úrovni. Nový svěží design, profesionální úroveň pohodlí během hraní a špičková zvuková přesnost – nové modely JBL Quantum mění pravidla herního audio zážitku. O novince informoval výrobce skrze tiskovou zprávu.
JBL Quantum 950: ultimátní výhoda
Na vrcholu nové série je JBL Quantum 950, herní sluchátka navržená tak, aby vám dala při hraní náskok – ať už v multiplayeru nebo single player hrách. Tato nadupaná herní sluchátka spojují prémiový zvuk a pohodlí s nepřetržitou výdrží.
Slyšte každý detail, reagujte rychleji
Uvnitř se nacházejí zcela nové 50mm dynamické karbonové JBL měniče, které přinášejí bohatý, Hi-Res certifikovaný zvuk s ultra nízkým zkreslením. Vylepšená odezva ve vysokých frekvencích vám umožní zachytit i ty nejjemnější herní detaily, jako jsou kroky, přebíjení munice nebo změna polohy protihráčů – tedy detaily, které jiné headsety přehlédnou. Jde o zvukovou přesnost, která u JBL nechybí v propracované a pohlcující over-ear herní podobě. Díky novému softwaru JBL QuantumENGINE přinášejí sluchátka Quantum 950 také JBL Quantum Spatial Sound, 3D sledování pohybu hlavy a aktivní potlačení hluku, které vás vtáhnou do herního světa ještě hlouběji. Díky těmto špičkovým vlastnostem zůstáváte vždy soustředění, ponoření a o krok před soupeřem.
Pohodlí i při dlouhých herních maratonech
Už žádný nepříjemný tlak na uších. Herní sluchátka Quantum 950 přicházejí s lehkou konstrukcí a novým patentovaným “hammock” hlavovým mostem vyrobeným přímo v dílně JBL. Prodyšný síťovaný materiál pod flexibilním hlavovým rámem se postará o to, aby se vám během hraní hlava příliš nepotila. V kombinaci s prodyšnými náušníky z paměťové pěny působí headset lehce, pohodlně a uši se v něm téměř vůbec nepotí ani při těch nejdelších herních sezeních.
Komunikace připravená ke hře
Komunikace je klíčová, a právě proto JBL Quantum 950 přinášejí vylepšení mikrofonu – ze 4 mm na 6 mm kardioidní boom mikrofon, který zlepšuje čistotu hlasu a celkovou komunikaci i pro ty, kteří mluví tišeji. Každý hráč ví, že právě toto je u MOBA nebo obecně multiplayer her nezbytné. Integrovaná redukce šumu poháněná umělou inteligencí a optimalizovaná prostřednictvím softwaru JBL QuantumENGINE zajistí, že vaši spoluhráči uslyší vás – nikoli klávesnici nebo jiné ruchy v pozadí.
Nezastavitelná výdrž & Úplná kontrola
Potřebná pauza na nabíjení je minulostí. Headset JBL Quantum 950 nabízí systém dvou vyměnitelných baterií, které můžete měnit během hraní. Vybitou baterii jednoduše vložíte do nabíjecí stanice, která je součástí balení, a pokračujete bez přerušení. Multifunkční bezdrátová stanice zároveň slouží jako 2,4 GHz dongle bez ztráty kvality a poskytuje rychlý přístup k nastavením osvětlení a zvuku.
Quantum 950 se přizpůsobí každému setupu. Přepínejte mezi nízkolatenčním 2,4 GHz bezdrátovým připojením, Bluetooth 5.3 nebo kabelovým připojením – ať už jste PC, konzolový nebo mobilní hráč, vždy budete připraveni.
Styl se pojí s funkčností
JBL změnilo design série JBL Quantum od základu. Nová černá nebo bílá sluchátka s fialovými a oranžovými detaily, dynamickým RGB osvětlením a přídavnou nabíjecí základnou jsou plně přizpůsobitelná v JBL QuantumENGINE. Odvážný, moderní design, který pozvedne váš setup. JBL Quantum 950 jsou navržena tak, aby nejen skvěle vypadala, ale vydržela roky. Modulární konstrukce navíc znamená, že každý komponent – od mikrofonu, hlavové opěrky, kabelů až po náušníky – je vyměnitelný.
„Žádný konkurent nenabízí takovou úroveň akustické technologie,“ říká Carsten Olesen, prezident divize Consumer Audio v HARMAN. „Naše odbornost v inovacích zvuku se jasně projevuje v nových headsetech JBL Quantum a v přepracovaném softwaru JBL QuantumENGINE. Vyvinuli jsme profesionální herní zvuk a zpřístupnili ho každému.“
JBL Quantum 650 a Quantum 250: Profesionální výkon po tvém
Hledáte všestrannost a seriózní herní zvuk? JBL Quantum 650 nabízí velkou část výbavy vlajkové lodi JBL Quantum 950, včetně JBL Quantum Spatial Sound, nových 50mm dynamických karbonových měničů a podpory pro vyměnitelné baterie – to vše v cenově dostupnějším balení. Podporuje stejnou flexibilní konektivitu: 2,4 GHz bezdrátové připojení, Bluetooth 5.3 i kabel, takže můžete hrát na jakékoli platformě.
Pro plug-and-play jednoduchost je tu model JBL Quantum 250, který nabízí kabelové připojení pro PC, Mac, konzoli i mobil. Je lehký, pohodlný a postavený na stejném moderním, modulárním designu a 50mm přesných měničích, které definují novou sérii JBL Quantum – ideální pro každodenní hraní, streamování či hovory.