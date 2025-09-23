Apple stále u iPhonů 17 ve velkém spoléhá na 5G od Qualcommu

Nedávný rozbor iPhonu 17 Pro Max na čínské platformě Bilibili potvrdil, že zařízení je vybaveno modemem Qualcomm Snapdragon X80. Stejný modem se pravděpodobně nachází i v modelech iPhone 17 a iPhone 17 Pro.
iPhone 17 stále využívá modemy Qualcomm
Snapdragon X80 obsahuje AI akcelerátor, který inteligentně zlepšuje rychlost mobilních dat, latenci, pokrytí i energetickou účinnost. Podporuje také mmWave 5G, jež je dostupné pouze u modelů prodávaných v USA. Tato technologie nabízí extrémně vysoké rychlosti na krátké vzdálenosti, což je ideální pro hustě obydlená města. Oproti tomu sub-6GHz 5G, které využívají iPhony s Apple C1 a C1X modemem, poskytuje nižší rychlosti, ale lepší dosah v příměstských a venkovských oblastech.
Zajímavé je, že přestože Apple představil vlastní modemy C1 a C1X pro iPhone 16e a iPhone Air, u hlavních modelů zatím stále spoléhá na Qualcomm. Podle dostupných informací by se vlastní řešení Applu v podobě C2 modemu s podporou mmWave mělo objevit až u příští generace iPhone 18 Pro.
Je třeba dodat, že Snapdragon X80 už není nejnovější. Qualcomm mezitím uvedl modem Snapdragon X85, který má podle CEO Cristiana Amona poskytnout Android smartphonům „obrovský výkonový náskok“ oproti iPhonům. Na výsledky přímého srovnání rychlostí mezi Snapdragonem X80 a Apple C1X modemem si však uživatelé budou muset ještě počkat.