Apple detailně vysvětlil výhody nového čipu N1 v iPhonech 17

Když Apple začátkem září představil svou nejnovější generaci iPhonů, jedním z velkých společných jmenovatelů celé řady byl nový čip N1. Ten má na starosti kompletní bezdrátovou konektivitu – tedy Wi-Fi, Bluetooth i Thread – a jde o další krok Applu k tomu, aby měl plně pod kontrolou veškerý hardware ve svých produktech. V čerstvém rozhovoru pro CNBC nyní zástupci firmy odhalili, v čem přesně N1 posouvá zážitek z používání iPhonu dál.
Čip podporuje nejnovější standardy, tedy Wi-Fi 7 a Bluetooth 6, a zároveň má zajistit vyšší spolehlivost a rychlost u funkcí, které uživatelé využívají každý den – zejména u AirDropu a funkce Osobní hotspot. Právě na těchto místech totiž může být zklamání největší, pokud spojení vypadne nebo se chová nevyzpytatelně. Apple slibuje, že s N1 se z těchto občasných zádrhelů stane minulost.
To ale není vše. Podle Tima Milleta, viceprezidenta pro platformovou architekturu, je největší síla N1 v tom, jak úzce je provázán s hlavním čipem A19 Pro. Díky společnému návrhu dokáže iPhone přenechat spoustu drobných úloh právě N1, aniž by se musel probouzet velký procesor. Výsledkem je nižší spotřeba energie a delší výdrž baterie. Millet uvedl, že telefon například dokáže průběžně sledovat polohu s vysokou přesností, aniž by musel aktivně využívat GPS.
Jeho slova doplnil Arun Mathias, viceprezident pro bezdrátové technologie, který vysvětlil, že i samotné Wi-Fi přístupové body se dají využít k určení polohy, a to s menší energetickou náročností než při použití satelitní navigace. Díky tomu je možné vylepšit inteligentní funkce iPhonu a zároveň prodloužit jeho výdrž.
Z pohledu uživatelů je tedy N1 především o spolehlivějším a úspornějším fungování věcí, které bereme jako samozřejmost. Apple přitom zdůrazňuje, že klíčovou roli hraje efektivita – nejen u základních modelů, ale i u prémiových iPhonů 17 Pro a Pro Max, kde se právě díky N1 podařilo dosáhnout citelného posunu v bateriové výdrži.
Zajímavé je také to, že se podle zákulisních informací chystá nasazení čipu N1 i do některých produktů chytré domácnosti, což by mohlo otevřít dveře dalším možnostem. Pokud se tedy Applu podaří naplnit všechny sliby, můžeme být svědky toho, že se N1 stane v příštích letech jedním z klíčových prvků jeho ekosystému.
