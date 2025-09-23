Zavřít reklamu

Apple detailně vysvětlil výhody nového čipu N1 v iPhonech 17

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Když Apple začátkem září představil svou nejnovější generaci iPhonů, jedním z velkých společných jmenovatelů celé řady byl nový čip N1. Ten má na starosti kompletní bezdrátovou konektivitu – tedy Wi-Fi, Bluetooth i Thread – a jde o další krok Applu k tomu, aby měl plně pod kontrolou veškerý hardware ve svých produktech. V čerstvém rozhovoru pro CNBC nyní zástupci firmy odhalili, v čem přesně N1 posouvá zážitek z používání iPhonu dál.

Čip podporuje nejnovější standardy, tedy Wi-Fi 7 a Bluetooth 6, a zároveň má zajistit vyšší spolehlivost a rychlost u funkcí, které uživatelé využívají každý den – zejména u AirDropu a funkce Osobní hotspot. Právě na těchto místech totiž může být zklamání největší, pokud spojení vypadne nebo se chová nevyzpytatelně. Apple slibuje, že s N1 se z těchto občasných zádrhelů stane minulost.

iPhone Air 19 iPhone Air 19
iPhone Air 5 iPhone Air 5
iPhone Air 6 iPhone Air 6
iPhone Air 8 iPhone Air 8
iPhone Air 2 iPhone Air 2
iPhone Air 12 iPhone Air 12
iPhone Air 14 iPhone Air 14
iPhone Air 11 iPhone Air 11
iPhone Air 17 iPhone Air 17
iPhone Air 16 iPhone Air 16
iPhone Air 10 iPhone Air 10
iPhone Air 1 iPhone Air 1
iPhone Air 3 iPhone Air 3
iPhone Air 15 iPhone Air 15
iPhone Air 9 iPhone Air 9
Vstoupit do galerie

To ale není vše. Podle Tima Milleta, viceprezidenta pro platformovou architekturu, je největší síla N1 v tom, jak úzce je provázán s hlavním čipem A19 Pro. Díky společnému návrhu dokáže iPhone přenechat spoustu drobných úloh právě N1, aniž by se musel probouzet velký procesor. Výsledkem je nižší spotřeba energie a delší výdrž baterie. Millet uvedl, že telefon například dokáže průběžně sledovat polohu s vysokou přesností, aniž by musel aktivně využívat GPS.

Jeho slova doplnil Arun Mathias, viceprezident pro bezdrátové technologie, který vysvětlil, že i samotné Wi-Fi přístupové body se dají využít k určení polohy, a to s menší energetickou náročností než při použití satelitní navigace. Díky tomu je možné vylepšit inteligentní funkce iPhonu a zároveň prodloužit jeho výdrž.

iPhone 17 1 iPhone 17 1
iPhone 17 2 iPhone 17 2
iPhone 17 4 iPhone 17 4
iPhone 17 6 iPhone 17 6
iPhone 17 7 iPhone 17 7
iPhone 17 8 iPhone 17 8
iPhone 17 9 iPhone 17 9
iPhone 17 10 iPhone 17 10
iPhone 17 11 iPhone 17 11
iPhone 17 12 iPhone 17 12
iPhone 17 13 iPhone 17 13
iPhone 17 14 iPhone 17 14
iPhone 17 15 iPhone 17 15
iPhone 17 16 iPhone 17 16
Vstoupit do galerie

Z pohledu uživatelů je tedy N1 především o spolehlivějším a úspornějším fungování věcí, které bereme jako samozřejmost. Apple přitom zdůrazňuje, že klíčovou roli hraje efektivita – nejen u základních modelů, ale i u prémiových iPhonů 17 Pro a Pro Max, kde se právě díky N1 podařilo dosáhnout citelného posunu v bateriové výdrži.

Zajímavé je také to, že se podle zákulisních informací chystá nasazení čipu N1 i do některých produktů chytré domácnosti, což by mohlo otevřít dveře dalším možnostem. Pokud se tedy Applu podaří naplnit všechny sliby, můžeme být svědky toho, že se N1 stane v příštích letech jedním z klíčových prvků jeho ekosystému.

iPhone 17 (Pro) lze zakoupit zde

iPhone 17 Pro 1 iPhone 17 Pro 1
iPhone 17 Pro 2 iPhone 17 Pro 2
iPhone 17 Pro 3 iPhone 17 Pro 3
iPhone 17 Pro 5 iPhone 17 Pro 5
iPhone 17 Pro 7 iPhone 17 Pro 7
iPhone 17 Pro 8 iPhone 17 Pro 8
iPhone 17 Pro 9 iPhone 17 Pro 9
iPhone 17 Pro 10 iPhone 17 Pro 10
iPhone 17 Pro 14 iPhone 17 Pro 14
iPhone 17 Pro 15 iPhone 17 Pro 15
iPhone 17 Pro 16 iPhone 17 Pro 16
iPhone 17 Pro 17 iPhone 17 Pro 17
iPhone 17 Pro 18 iPhone 17 Pro 18
iPhone 17 Pro 19 iPhone 17 Pro 19
Vstoupit do galerie



Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.