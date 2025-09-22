Recenze průhledný kryt s MagSafe na iPhone 17 Pro: Apple na to šel opět šalamounsky

Pokud máte rádi design svého iPhonu a nechcete si jej ničím kazit, ale přesto chcete mít telefon chráněný proti poškrábání a pádům, pak byl průhledný obal jasnou volbou. Pokud navíc chcete originální produkt, v posledních letech jste si kupovali průhledný obal od Applu. Tomu je však letos konec, protože Apple vám sice i na váš iPhone 17 Pro prodá průhledný kryt s MagSafe, ale průhledný je jen zčásti. K tomu se však dostaneme na dalších řádcích. Kryt je vyroben ze směsi polykarbonátu a dalších pružných materiálů, díky čemuž telefon dokonale obepne a nebudete mít problém s tím, že by mezi telefonem a obalem byla sebemenší vůle. Telefon v obalu drží jako přibitý a naopak budete mít problém jej z telefonu sundat.
Co se tlačítek týká, ta jsou všechna překryta obalem, až na tlačítko ovládání fotoaparátu, které je řešeno výřezem v obalu. Z pohledu kvality není obalu absolutně co vytknout – drží naprosto skvěle a jeho zpracování je na té nejvyšší úrovni. Samozřejmostí je integrovaný MagSafe, což znamená, že přímo v obalu jsou magnety, díky kterým telefon i s obalem přilne k jakémukoli MagSafe zařízení. Problém je však v tom, že Apple kvůli změně pozice loga na telefonu vyřešil design tohoto obalu tak, že zakryl skleněnou část vašeho telefonu bílým kusem polykarbonátu, pod který ukryl magnety a na něj namaloval logo nakousnutého jablíčka. Je tedy jedno, jakou variantu telefonu máte – záda budete mít v tomto obalu vždy bílá, a to přesto, že iPhone nabízí u různých barevných variant sjednocená skleněná záda, která se snaží co nejvíce napodobit barvu samotného telefonu. Jakmile dáte telefon do tohoto obalu, budete mít záda prostě bílá a tečka.
Pokud si tedy dříve tento obal kupovali milovníci designu samotných produktů proto, aby jim design telefonu co nejvíce vynikl, tentokrát mají smůlu. Co je pozitivní, a co jsem ještě neměl možnost otestovat, je tvrzení Applu, že obal nezažloutne ani po delší době. Otázkou je, co je „delší doba“ a zda tomu tak skutečně bude. Pokud však chcete dát vyniknout designu celého telefonu, pak bych letos sáhl po čirém obalu od jiného výrobce než od Applu.
