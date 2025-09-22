Zavřít reklamu

Recenze průhledný kryt s MagSafe na iPhone 17 Pro: Apple na to šel opět šalamounsky

iPhone 17 Pro / Air
Roman Zavřel
1

Pokud máte rádi design svého iPhonu a nechcete si jej ničím kazit, ale přesto chcete mít telefon chráněný proti poškrábání a pádům, pak byl průhledný obal jasnou volbou. Pokud navíc chcete originální produkt, v posledních letech jste si kupovali průhledný obal od Applu. Tomu je však letos konec, protože Apple vám sice i na váš iPhone 17 Pro prodá průhledný kryt s MagSafe, ale průhledný je jen zčásti. K tomu se však dostaneme na dalších řádcích. Kryt je vyroben ze směsi polykarbonátu a dalších pružných materiálů, díky čemuž telefon dokonale obepne a nebudete mít problém s tím, že by mezi telefonem a obalem byla sebemenší vůle. Telefon v obalu drží jako přibitý a naopak budete mít problém jej z telefonu sundat.

apple magsafe clear case apple magsafe clear case
IMG 8270 IMG_8270
magsafe case box magsafe case box
apple box magsafe case apple box magsafe case
Co se tlačítek týká, ta jsou všechna překryta obalem, až na tlačítko ovládání fotoaparátu, které je řešeno výřezem v obalu. Z pohledu kvality není obalu absolutně co vytknout – drží naprosto skvěle a jeho zpracování je na té nejvyšší úrovni. Samozřejmostí je integrovaný MagSafe, což znamená, že přímo v obalu jsou magnety, díky kterým telefon i s obalem přilne k jakémukoli MagSafe zařízení. Problém je však v tom, že Apple kvůli změně pozice loga na telefonu vyřešil design tohoto obalu tak, že zakryl skleněnou část vašeho telefonu bílým kusem polykarbonátu, pod který ukryl magnety a na něj namaloval logo nakousnutého jablíčka. Je tedy jedno, jakou variantu telefonu máte – záda budete mít v tomto obalu vždy bílá, a to přesto, že iPhone nabízí u různých barevných variant sjednocená skleněná záda, která se snaží co nejvíce napodobit barvu samotného telefonu. Jakmile dáte telefon do tohoto obalu, budete mít záda prostě bílá a tečka.

IMG 8280 IMG_8280
IMG 8281 IMG_8281
IMG 8284 IMG_8284
IMG 8285 IMG_8285
IMG 8287 IMG_8287
IMG 8288 IMG_8288
IMG 8289 IMG_8289
IMG 8290 IMG_8290
IMG 8291 IMG_8291
IMG 8292 IMG_8292
IMG 8295 IMG_8295
IMG 8296 IMG_8296
IMG 8297 IMG_8297
IMG 8298 IMG_8298
IMG 8299 IMG_8299
IMG 8300 IMG_8300
IMG 8301 IMG_8301
IMG 8302 IMG_8302
IMG 8303 IMG_8303
IMG 8304 IMG_8304
Pokud si tedy dříve tento obal kupovali milovníci designu samotných produktů proto, aby jim design telefonu co nejvíce vynikl, tentokrát mají smůlu. Co je pozitivní, a co jsem ještě neměl možnost otestovat, je tvrzení Applu, že obal nezažloutne ani po delší době. Otázkou je, co je „delší doba“ a zda tomu tak skutečně bude. Pokud však chcete dát vyniknout designu celého telefonu, pak bych letos sáhl po čirém obalu od jiného výrobce než od Applu.

