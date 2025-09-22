iPhone Air rozebrán do posledního šroubku! Co nejtenčí iPhone v historii ukrývá?

iPhone Air je bezpochyby jedním z nejzajímavějších telefonů, které Apple v posledních letech představil. Nejen že jde o první zásadní redesign řady po dlouhé době, ale hlavně o vůbec nejtenčí iPhone, jaký kdy spatřil světlo světa. Server iFixit se proto pustil do své tradiční práce a rozebral jej do posledního šroubku, aby zjistil, jak se Applu podařilo vměstnat všechny součástky do těla tenkého pouhých 5,6 milimetru.
Zásadní roli v konstrukci hraje kamerový prostor. Apple totiž část logické desky umístil přímo do prostoru vystouplého fotomodulu. Díky tomu vzniklo uvnitř šasi místo pro větší baterii uzavřenou v kovovém obalu. Toto řešení má ještě jednu výhodu – logická deska je tak lépe chráněna proti případnému ohybu zařízení. Testy už přitom ukázaly, že titanový rám iPhonu Air je téměř nemožné zlomit, ačkoli prázdný rám bez komponent se ohýbá poměrně snadno. Slabší místa tvoří plastové výplně nutné pro zajištění správného fungování antén, zda to ale bude mít reálný dopad na životnost telefonu, ukáže až čas. Zajímavostí je také baterie. Už začátkem týdne se spekulovalo, že MagSafe Battery určená pro iPhone Air obsahuje totožný akumulátor jako samotný telefon. A iFixit teď tuto teorii potvrdil. Uvnitř externí baterie skutečně najdete baterii z iPhonu Air s kapacitou 12,26 Wh, kterou lze dokonce bez problémů přesunout přímo do telefonu.
Přestože je iPhone Air extrémně tenký, překvapivě nepatří k těm nejhůře opravitelným. Kvůli omezenému prostoru totiž nemá Apple možnost vrstvit komponenty do hloubky, takže jednotlivé díly nejsou tolik „utopené“. Displej i zadní sklo jsou uchycené způsobem, který usnadňuje jejich výměnu, a baterie je fixována lepidlem, jež lze uvolnit nízkým elektrickým proudem. Tento systém Apple poprvé použil už u iPhonu 16 a nyní jej rozšířil i na další modely.
Dalším překvapením je USB-C port. Apple jej totiž vyrobil pomocí 3D tisku z titanové slitiny, aby se do extrémně tenkého rámu vůbec vešel. Podle iFixit je sice méně odolný vůči poškrábání než samotný rám, ale konstrukčně pevný a navíc modulární, takže jej lze v případě potřeby vyměnit. Pokud jde o samotnou logickou desku, iPhone Air je ukázkou rostoucí soběstačnosti Applu. Najdeme na ní hned několik čipů navržených přímo v Cupertinu – od modemu C1X přes síťový čip N1 až po procesor A19 Pro. Jde tak o první iPhone, který má v sobě tak vysoký podíl vlastních součástek.
Fotogalerie
Celkově si iPhone Air od iFixit vysloužil prozatímní skóre opravitelnosti 7 z 10. A to především díky relativně snadné výměně baterie a displeje. Apple navíc poslední dobou zlepšil dostupnost náhradních dílů a uvolnil některé softwarové restrikce, což dříve často komplikovalo opravy mimo autorizované servisy.