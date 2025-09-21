Zavřít reklamu

Recenze Apple 35W Dual USB-C Port Compact Power Adapter: jediný produkty, který Apple prodává pouze v USA

Mac
Roman Zavřel
0

Existuje jediný produkt, který Apple prodává výhradně v USA a nikde jinde na světě se oficiálně nenabízí. Možná vás to překvapí, ale je to duální nabíječka jejíž celý název je 35W Dual USB-C Port Compact Power Adapter. Apple sice prodává i klasickou duální nabíječku, ovšem ta nemá v ceně slovíčko Compact a je dostupná i mimo USA. Tato kompaktní nabíječka, po které jsem sáhl je skutečně k dispozici výhradně v USA a jak název napovídá, hlavní prim hraje velikost. Důvod proč není nabíječka dostupná jinde než v USA je fakt, že ono slovíčko compact v tomto případě ani tak neznamená, že je nabíječka malá v případě když ji dáte do zásuvky, což samozřejmě tkaé, ale hlavně je kompaktní při přenášení.

apple compact adapter apple compact adapter
35W Dual USB C Port Compact Power Adapter 35W Dual USB-C Port Compact Power Adapter
apple 35W Dual USB C Port Compact Power Adapter apple 35W Dual USB-C Port Compact Power Adapter
35W Dual USB C Port Compact Power Adapter 35W Dual USB-C Port Compact Power Adapter
Vstoupit do galerie

A to zejména z důvodu, že dvojice kolíků které se strkají do zásuvky se celá zaklopí do těla nabíječky. Ta je opravdu velmi malá a to jak v momentě, kdy ji přenášíte, tka i v momentě, kdy ji dáte do zásuvky. Já jsem si ji koupil jen z důvodu, že v USA trávíme celkem dost času a nechtěl jsem stále používat redukci, jinak nemá příliš smysl si pro našince tuto nabíječku kupovat, protože byste k ní museli nosit i redukci a tím se velikost značně zvětší. Nabíječka má na stranách dvojici prohloubenin přesně na prsty, aby se pohodlně vytahovala a zasouvala do zásuvky. Dvojice portů USB-C vám umožní pohodlně nabíjet cokoli od AirPods až po MacBook Air. Je však potřeba si uvědomit, že oněch 35W je výkon obou portů dohromady a nabíječka funguej tak, že pokud připojíte k jednomu portu zařízení, které si z něj bude brát 35W, tak oněch 35W dostane, jakmile připojíte do každého portu toto zařízení, pak si vezme každé maximálně 17,5W. Pokud zapojíte zařízení co potřebuje 5W, v druhém portu bude 30W.

apple dual charger apple dual charger
apple 35w charger apple 35w charger
apple dual compact charger apple dual compact charger
compact apple charger compact apple charger
dualni nabijecka apple dualni nabijecka apple
IMG 7027 IMG_7027
IMG 7028 IMG_7028
IMG 7029 IMG_7029
IMG 7030 IMG_7030
IMG 7031 IMG_7031
Vstoupit do galerie

Samozřejmě můžete mít výkonnější nabíječku, která má 35W nebo mnohem víc pro každý port, ovšem tato je od Applu a navíc je opravdu malá a pohodlná pro přenášení. Sám ji používám na nabíjení AirPods, iPhone, zubního kartáčku nebo na například Ray-Ban Meta a MacBooku Air. Pokud tedy hledáte kompaktní nabíječku, která se snadno přenáší a potřebujete ji používat v USA, pak je tato Dual USB-C Compact nabíječka od Applu rozhodně zajímavou možností. Rozhodně to není nějaká „must have“ záležitost, ale je to fajn malá nabíječka s dvojící USB-C portů. Pokud vám však jde o maximální výkon, pak se vyplatí poohlédnout jinde, kde za stejnou cenu 59$ dokážete najít výkonnější, ale v drtivé většině případů také větší nabíječky.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.