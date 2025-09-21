Recenze Apple 35W Dual USB-C Port Compact Power Adapter: jediný produkty, který Apple prodává pouze v USA

Existuje jediný produkt, který Apple prodává výhradně v USA a nikde jinde na světě se oficiálně nenabízí. Možná vás to překvapí, ale je to duální nabíječka jejíž celý název je 35W Dual USB-C Port Compact Power Adapter. Apple sice prodává i klasickou duální nabíječku, ovšem ta nemá v ceně slovíčko Compact a je dostupná i mimo USA. Tato kompaktní nabíječka, po které jsem sáhl je skutečně k dispozici výhradně v USA a jak název napovídá, hlavní prim hraje velikost. Důvod proč není nabíječka dostupná jinde než v USA je fakt, že ono slovíčko compact v tomto případě ani tak neznamená, že je nabíječka malá v případě když ji dáte do zásuvky, což samozřejmě tkaé, ale hlavně je kompaktní při přenášení.
Fotogalerie
A to zejména z důvodu, že dvojice kolíků které se strkají do zásuvky se celá zaklopí do těla nabíječky. Ta je opravdu velmi malá a to jak v momentě, kdy ji přenášíte, tka i v momentě, kdy ji dáte do zásuvky. Já jsem si ji koupil jen z důvodu, že v USA trávíme celkem dost času a nechtěl jsem stále používat redukci, jinak nemá příliš smysl si pro našince tuto nabíječku kupovat, protože byste k ní museli nosit i redukci a tím se velikost značně zvětší. Nabíječka má na stranách dvojici prohloubenin přesně na prsty, aby se pohodlně vytahovala a zasouvala do zásuvky. Dvojice portů USB-C vám umožní pohodlně nabíjet cokoli od AirPods až po MacBook Air. Je však potřeba si uvědomit, že oněch 35W je výkon obou portů dohromady a nabíječka funguej tak, že pokud připojíte k jednomu portu zařízení, které si z něj bude brát 35W, tak oněch 35W dostane, jakmile připojíte do každého portu toto zařízení, pak si vezme každé maximálně 17,5W. Pokud zapojíte zařízení co potřebuje 5W, v druhém portu bude 30W.
Fotogalerie #2
Samozřejmě můžete mít výkonnější nabíječku, která má 35W nebo mnohem víc pro každý port, ovšem tato je od Applu a navíc je opravdu malá a pohodlná pro přenášení. Sám ji používám na nabíjení AirPods, iPhone, zubního kartáčku nebo na například Ray-Ban Meta a MacBooku Air. Pokud tedy hledáte kompaktní nabíječku, která se snadno přenáší a potřebujete ji používat v USA, pak je tato Dual USB-C Compact nabíječka od Applu rozhodně zajímavou možností. Rozhodně to není nějaká „must have“ záležitost, ale je to fajn malá nabíječka s dvojící USB-C portů. Pokud vám však jde o maximální výkon, pak se vyplatí poohlédnout jinde, kde za stejnou cenu 59$ dokážete najít výkonnější, ale v drtivé většině případů také větší nabíječky.