MacBook Air M5 může být další zajímavou revolucí, Apple u něj ale musí projevit trochu odvahy

Přestože se může na první pohled zdát, že Apple na poli MacBooků a speciálně pak u řady Air v posledních letech nic zásadního nevymyslel, pravdou je, že pár odvážných kroků za sebou má. Opuštění fyzického ventilátoru, radikální změna designu či navýšení základní RAM paměti u již pár měsíců prodávaného MacBook Air M3 z 8GB na 16GB ostatně nějakou tu odvahu vyžadovalo. A přestože třeba MacBook Air M4 nějak zásadně přelomový nebyl, jeho nástupce chystaný na rok příští může být další malou jablečnou revolucí. Vše ale bude opět jen a pouze o odvaze Applu, protože prostředky, jak kroku vpřed docílit, k dispozici má.
Když Apple minulý týden světu odhalil nové iPhony 17 a Air, poměrně nenápadně u nich zmínil i jeho první čip zajišťující bezdrátovou komunikaci. Řeč je konkrétně o čipu N1 zajišťujícím WiFi připojení, Bluetooth a zároveň Threads pro komunikaci v rámci chytré domácnosti. Apple sice o tomto čipu nic moc neprozradil, nechal se však slyšet, že se jedná o mimořádně energeticky účinné řešení, díky kterému mohou jeho nové produkty nyní nabízet podstatně lepší výdrž než tomu bylo doposud. A právě tímto směrem by se mohl teoreticky nový MacBook Air, který byl vždy synonymem dlouhé výdrže, ubírat.
Za poslední roky se výdrž MacBooků Air prakticky nezměnila. Už od přechodu na čipy Apple Silicon a první vlaštovky v podobě M1 totiž u nich Apple udává rok co rok výdrž na baterii až 18 hodin. Právě to by se ale mohlo ve výsledku díky čipu N1 změnit. Je sice otázkou, zda nějak radikálně, nicméně každá hodina k dobru je u počítače rozhodně pozitivní. Navíc vzhledem k tomu, že se jedná o pracovní stanice, u kterých mnoho z nás tráví spousty hodin denně, byl by čip N1 v permanenci mnohem víc než v případě iPhonů (tedy alespoň některých uživatelů), takže by se mohly jeho výhody ve formě nižší spotřeby projevit naplno.
Zda se Applu podaří výdrž MacBooků Air posunout už s příští generací právě díky nasazení čipu N1 můžeme v tuto chvíli samozřejmě jen hádat. Technicky by to pro něj velmi pravděpodobně žádný velký problém nebyl, ale jak moc dobře víme s ohledem na minulost, k některým rozhodnutím se Apple dostává opravdu dlouho a je proto otázkou, zda se N1 v MacBooku Air v dohledné době dočkáme či nikoliv. Pokud ale ano, mohlo by se ve výsledku jednat o poměrně zásadní krok kupředu z hlediska výdrže baterie, což by určitě kdekdo ocenil.
Nový či refurbished M1 Air pod 10 tisíc a M2 Air lehce nad 10 tisíc se zárukou 12-24 měsíců od neofiko prodejců je super kauf.
A pokud ten Air nějakým záhadným způsobem (aktualizací) nezpomalí nebo nezruší podporu, tak ještě dlouho bude.
Ještě teď mám v paměti Air třeba core 2 duo, kdy po instalaci aktuálního podporovaného systému, několik let po vydání se z něj stalo nepoužitelné těžítko… Stroj, který zvládá miliony a miliony operací, nedokázal otevřít třeba Safari na čistém systému, aby člověk nemusel čekat celou věčnost a nebyl pomalu schopen načíst stránku či naprosto triviální nativní aplikaci bez toho, aniž by si člověk u toho nemohl při čekání udělat kafe a případně rovnou na (přepastovaném) počítači míchaná vajíčka…
(Stejná situace je aktuálně s i5, i7, i9 s milionem GB ram…nejsme v éře 386, kdy opravdu ty stroje neměly reálně výkon)