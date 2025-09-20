Zavřít reklamu

5 skvělých iOS aplikací pro práci s dokumenty na iPhonu

Amaya Tomanová
Smallpdf: PDF pod kontrolou 

Smallpdf je nenápadný, ale mimořádně výkonný pomocník pro práci s PDF. Nabízí snadné slučování, rozdělování, komprimaci i elektronické podepisování souborů. Zvládne ale mnohem víc – pomocí technologie OCR dokáže rozpoznat text ve skenovaných dokumentech a přeměnit jej na editovatelnou verzi. Díky intuitivnímu rozhraní a možnosti ukládání v cloudu nebo lokálně je ideální pro každého, kdo pravidelně pracuje s PDF soubory.

 

SmallPDF iOS 2 SmallPDF iOS 2
SmallPDF iOS 1 SmallPDF iOS 1
SmallPDF 4 SmallPDF 4
SmallPDF 5 SmallPDF 5
SmallPDF iOS 3 SmallPDF iOS 3
SmallPDF 6 SmallPDF 6
Documents: Centrum vašich digitálních podkladů

Aplikace Documents od Readdle je opravdovým švýcarským nožem mezi mobilními nástroji pro práci s dokumenty. Podporuje prakticky všechny běžné formáty – od Wordu přes Excel až po PDF – a nabízí pokročilé funkce, jako je vyplňování formulářů, převod souborů nebo přidávání poznámek. Nechybí ani možnost spolupráce v reálném čase nebo propojení s oblíbenými cloudovými úložišti. Dokumenty tak máte vždy po ruce, ať už jste kdekoliv.

Documents by Readdle Documents by Readdle 2
Documents by Readdle Documents by Readdle 4
Documents by Readdle Documents by Readdle 5
Documents by Readdle Documents by Readdle 3
Documents by Readdle Documents by Readdle 4
Documents by Readdle Documents by Readdle 1
Documents by Readdle Documents by Readdle 1
WPS Office: Kancelář vždy připravena

Pokud hledáte univerzální kancelářskou sadu v jednom balíčku, WPS Office je tou správnou volbou. Nabízí podporu všech klíčových formátů Microsoft Office a přidává navíc vlastní inteligentní funkce včetně asistenta WPS AI. Ten vám pomůže s úpravami textu, konverzemi PDF nebo návrhem obsahu. Ať už připravujete prezentaci, tabulku nebo dopis, WPS Office vám nabídne širokou škálu šablon, animací i nástrojů pro efektivní práci.

WPS Office iOS 1 WPS Office iOS 1
WPS Office 4 WPS Office 4
WPS Office 5 WPS Office 5
WPS Office iOS 2 WPS Office iOS 2
WPS Office iOS 3 WPS Office iOS 3
WPS Office 6 WPS Office 6
PandaDoc: Elektronické podepisování bez komplikací

PandaDoc se zaměřuje na dokumenty, které vyžadují autorizaci – od obchodních smluv po formuláře. Umožňuje je nejen vytvářet, ale i snadno odesílat, podepisovat a sledovat jejich stav. Vše probíhá v bezpečném a přehledném prostředí, které splňuje přísné bezpečnostní normy. Ideální řešení pro každého, kdo chce zefektivnit schvalovací procesy nebo digitalizovat papírovou administrativu.

PandaDoc 1 PandaDoc 1
PandaDoc 5 PandaDoc 5
PandaDoc 2 PandaDoc 2
PandaDoc 3 PandaDoc 3
PandaDoc 6 PandaDoc 6
PandaDoc 4 PandaDoc 4
Polaris Office: Komplexní kancelář pro náročné

Polaris Office je silným hráčem mezi mobilními kancelářskými nástroji. Nabízí podporu všech hlavních formátů – od dokumentů přes tabulky až po prezentace. Velkou výhodou je intuitivní prostředí a možnost spolupráce v reálném čase. Dokumenty lze jednoduše sdílet přes odkazy, ukládat do cloudu a mít je tak kdykoliv a odkudkoliv k dispozici. Pro uživatele, kteří hledají spolehlivé a stabilní řešení na denní bázi, je Polaris výbornou volbou.

Polaris Office 5 Polaris Office 5
Polaris Office 2 Polaris Office 2
Polaris Office 3 Polaris Office 3
Polaris Office 6 Polaris Office 6
Polaris Office 1 Polaris Office 1
Polaris Office 4 Polaris Office 4
