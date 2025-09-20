5 skvělých iOS aplikací pro práci s dokumenty na iPhonu

Smallpdf: PDF pod kontrolou
Smallpdf je nenápadný, ale mimořádně výkonný pomocník pro práci s PDF. Nabízí snadné slučování, rozdělování, komprimaci i elektronické podepisování souborů. Zvládne ale mnohem víc – pomocí technologie OCR dokáže rozpoznat text ve skenovaných dokumentech a přeměnit jej na editovatelnou verzi. Díky intuitivnímu rozhraní a možnosti ukládání v cloudu nebo lokálně je ideální pro každého, kdo pravidelně pracuje s PDF soubory.
Fotogalerie
Documents: Centrum vašich digitálních podkladů
Aplikace Documents od Readdle je opravdovým švýcarským nožem mezi mobilními nástroji pro práci s dokumenty. Podporuje prakticky všechny běžné formáty – od Wordu přes Excel až po PDF – a nabízí pokročilé funkce, jako je vyplňování formulářů, převod souborů nebo přidávání poznámek. Nechybí ani možnost spolupráce v reálném čase nebo propojení s oblíbenými cloudovými úložišti. Dokumenty tak máte vždy po ruce, ať už jste kdekoliv.
Fotogalerie #2
WPS Office: Kancelář vždy připravena
Pokud hledáte univerzální kancelářskou sadu v jednom balíčku, WPS Office je tou správnou volbou. Nabízí podporu všech klíčových formátů Microsoft Office a přidává navíc vlastní inteligentní funkce včetně asistenta WPS AI. Ten vám pomůže s úpravami textu, konverzemi PDF nebo návrhem obsahu. Ať už připravujete prezentaci, tabulku nebo dopis, WPS Office vám nabídne širokou škálu šablon, animací i nástrojů pro efektivní práci.
Fotogalerie #3
PandaDoc: Elektronické podepisování bez komplikací
PandaDoc se zaměřuje na dokumenty, které vyžadují autorizaci – od obchodních smluv po formuláře. Umožňuje je nejen vytvářet, ale i snadno odesílat, podepisovat a sledovat jejich stav. Vše probíhá v bezpečném a přehledném prostředí, které splňuje přísné bezpečnostní normy. Ideální řešení pro každého, kdo chce zefektivnit schvalovací procesy nebo digitalizovat papírovou administrativu.
Fotogalerie #4
Polaris Office: Komplexní kancelář pro náročné
Polaris Office je silným hráčem mezi mobilními kancelářskými nástroji. Nabízí podporu všech hlavních formátů – od dokumentů přes tabulky až po prezentace. Velkou výhodou je intuitivní prostředí a možnost spolupráce v reálném čase. Dokumenty lze jednoduše sdílet přes odkazy, ukládat do cloudu a mít je tak kdykoliv a odkudkoliv k dispozici. Pro uživatele, kteří hledají spolehlivé a stabilní řešení na denní bázi, je Polaris výbornou volbou.