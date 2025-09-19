Vytiskněte si na 3D tiskárně parádní „nástroj“ přehrávající vyzvánění z iPhone

Pokud jste fanoušky 3D tisku a zároveň produktů z dílny společnosti Apple, zbystřete. Na Instagramu totiž začalo nedávno kolovat video zachycující parádní „nástroj“ vytisknutý právě na 3D tiskárně, který vám dokáže přehrát ikonické vyzvánění z iPhone. A co víc – šablona je k dispozici na internetu, díky čemuž si tak tuto legrácku může vytisknout prakticky kdokoliv s přístupem k 3D tisku, což rozhodně potěší.
Ačkoliv disponuje iPhone celou řadou vyzvánění, klasickou „Znělku“, jak zřejmě nejvíce ikonické vyzvánění na iPhone Apple nazývá, ve výsledku stejně využívá valná většina uživatelů. Za roky své existence se tak jedná de facto o rozpoznávací znak iPhonů, který pozná snad každý uživatel smartphone. A o to víc vlastně i potěší, že vznikají podobné legrácky, díky kterým si lze toto vyzvánění poslechnout i v trochu jiné verzi, než na kterou jsme zvyklí.