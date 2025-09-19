Apple vám v nové reklamě ukáže, proč je iPhone 17 Pro skutečně Pro

Společně se startem prodeje iPhonů 17 zveřejnil Apple na svém australském YouTube kanálu novou reklamu zaměřenou na iPhone 17 Pro. Spot ukazuje filmového režiséra, který natáčí v extrémních podmínkách – od bahna až po sníh – a demonstruje tak odolnost i schopnosti nejnovějšího jablečného telefonu. Dá se očekávat, že video se během zítřka objeví i na dalších oficiálních kanálech Applu.
iPhone 17 Pro je vybaven trojitým 48Mpx fotoaparátem, přičemž nově přináší teleobjektiv s možností 4× i 8× optického zoomu. Apple k tomu přidává řadu funkcí cílených přímo na profesionální filmaře, a proto také ve videu zdůrazňuje, že jde o „nejfilmovější kameru, jakou kdy iPhone měl“.