Apple vydal tvOS 26, HomePod OS 26 a visionOS 26 pro veřejnost

Apple Vision Pro
Jiří Filip
Dnešní večer je na nové verze OS Applu opravdu bohatý. Kromě iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 či macOS 26 totiž Apple uvolnil i novou verzi tvOS, visionOS a HomePod OS – ve všech případech taktéž ve verzi 26. Jak je však již u těchto produktů tak nějak zvykem, Apple u nich nepřináší žádná zásadní vylepšení, ale namísto nich se zaměřuje na upgrady „pod kapotou“. Jejich instalace je tedy i proto rozhodně vhodná. V případě tvOS se totiž například můžete těšit na prvky Liquid Glass designu, které vaší Apple TV příjemně ozvláštní. Nechybí ani nové spořiče.

tvOS 26 Apple-WWDC25-tvOS-26-hero-250609
Apple WWDC25 tvOS 26 Aerial screen saver 08 250609 Apple-WWDC25-tvOS-26-Aerial-screen-saver-08-250609
Apple WWDC25 tvOS 26 Aerial screen saver 07 250609 Apple-WWDC25-tvOS-26-Aerial-screen-saver-07-250609
Apple WWDC25 tvOS 26 Aerial screen saver 06 250609 Apple-WWDC25-tvOS-26-Aerial-screen-saver-06-250609
Apple WWDC25 tvOS 26 Aerial screen saver 05 250609 Apple-WWDC25-tvOS-26-Aerial-screen-saver-05-250609
Apple WWDC25 tvOS 26 Aerial screen saver 04 250609 Apple-WWDC25-tvOS-26-Aerial-screen-saver-04-250609
Apple WWDC25 tvOS 26 Aerial screen saver 03 250609 Apple-WWDC25-tvOS-26-Aerial-screen-saver-03-250609
Apple WWDC25 tvOS 26 Aerial screen saver 02 250609 Apple-WWDC25-tvOS-26-Aerial-screen-saver-02-250609
Apple WWDC25 tvOS 26 Aerial screen saver 01 250609 Apple-WWDC25-tvOS-26-Aerial-screen-saver-01-250609
