Apple vydal tvOS 26, HomePod OS 26 a visionOS 26 pro veřejnost

Dnešní večer je na nové verze OS Applu opravdu bohatý. Kromě iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 či macOS 26 totiž Apple uvolnil i novou verzi tvOS, visionOS a HomePod OS – ve všech případech taktéž ve verzi 26. Jak je však již u těchto produktů tak nějak zvykem, Apple u nich nepřináší žádná zásadní vylepšení, ale namísto nich se zaměřuje na upgrady „pod kapotou“. Jejich instalace je tedy i proto rozhodně vhodná. V případě tvOS se totiž například můžete těšit na prvky Liquid Glass designu, které vaší Apple TV příjemně ozvláštní. Nechybí ani nové spořiče.