Tyto aplikace pro iOS si rozhodně nenechte ujít

nPlayer
nPlayer je univerzální multimediální přehrávač pro iPhone, který si poradí s téměř jakýmkoli formátem videa či audia. Kromě lokálních souborů umožňuje také streamování z cloudových úložišť a síťových serverů, takže máte svou knihovnu vždy po ruce. Velkou předností aplikace je možnost detailního nastavení – od ovládacích gest až po vzhled a synchronizaci externích titulků. Jednorázová cena se tak vyplatí všem, kdo hledají spolehlivé a všestranné řešení pro přehrávání médií.
WishZard
WishZard je chytrý pomocník pro ty, kdo si chtějí jednoduše hlídat úkoly a události, aniž by museli používat další aplikace. Připomínky vám doručí přímo přes WhatsApp, takže je uvidíte tam, kde trávíte čas nejčastěji. Stačí nastavit datum a čas a upozornění přijde ve správný moment. Díky tomuto nenápadnému, ale účinnému řešení máte jistotu, že vám nic důležitého neunikne, a přitom si udržíte čisté a přehledné prostředí bez zbytečných notifikací.
Daily Facts & Trivia
Daily Facts & Trivia je zábavná vzdělávací aplikace, která vám každý den přináší dávku zajímavostí a nečekaných informací z nejrůznějších oblastí. Díky využití umělé inteligence nabízí obsah, který je pestrý, poutavý a vždy čerstvý, takže vás neomrzí ani při dlouhodobém používání. Každý fakt či drobnost je připraven tak, aby nejen rozšířil vaše znalosti, ale také podnítil zvědavost a chuť dozvídat se víc.
Unroll me
Unroll.me je praktická aplikace, která vám pomůže získat pořádek v e-mailové schránce a zbavit se zbytečného zahlcení. Umožňuje snadno se odhlásit z newsletterů, které vás už nezajímají, a zároveň si ponechat jen ty, které opravdu číst chcete. Pro ostatní zprávy nabízí funkci „srolování“, díky níž se přesunou mimo hlavní schránku a nepřekáží při každodenní práci s e-maily. Výsledkem je čistší, přehlednější prostředí, ve kterém se snadno zorientujete.