Zavřít reklamu

Tyto aplikace pro iOS si rozhodně nenechte ujít

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0
< >

nPlayer

nPlayer je univerzální multimediální přehrávač pro iPhone, který si poradí s téměř jakýmkoli formátem videa či audia. Kromě lokálních souborů umožňuje také streamování z cloudových úložišť a síťových serverů, takže máte svou knihovnu vždy po ruce. Velkou předností aplikace je možnost detailního nastavení – od ovládacích gest až po vzhled a synchronizaci externích titulků. Jednorázová cena se tak vyplatí všem, kdo hledají spolehlivé a všestranné řešení pro přehrávání médií.

nPlayer 1 nPlayer 1
nPlayer 4 nPlayer 4
nPlayer 5 nPlayer 5
nPlayer 2 nPlayer 2
nPlayer 3 nPlayer 3
Vstoupit do galerie

WishZard

WishZard je chytrý pomocník pro ty, kdo si chtějí jednoduše hlídat úkoly a události, aniž by museli používat další aplikace. Připomínky vám doručí přímo přes WhatsApp, takže je uvidíte tam, kde trávíte čas nejčastěji. Stačí nastavit datum a čas a upozornění přijde ve správný moment. Díky tomuto nenápadnému, ale účinnému řešení máte jistotu, že vám nic důležitého neunikne, a přitom si udržíte čisté a přehledné prostředí bez zbytečných notifikací.

Wishzard 4 Wishzard 4
Wishzard 5 Wishzard 5
Wishzard 2 Wishzard 2
Wishzard 1 Wishzard 1
Wishzard 3 Wishzard 3
Vstoupit do galerie

Daily Facts & Trivia

Daily Facts & Trivia je zábavná vzdělávací aplikace, která vám každý den přináší dávku zajímavostí a nečekaných informací z nejrůznějších oblastí. Díky využití umělé inteligence nabízí obsah, který je pestrý, poutavý a vždy čerstvý, takže vás neomrzí ani při dlouhodobém používání. Každý fakt či drobnost je připraven tak, aby nejen rozšířil vaše znalosti, ale také podnítil zvědavost a chuť dozvídat se víc.

Daily random Facts 2 Daily random Facts 2
Daily random Facts 1 Daily random Facts 1
Daily random Facts 5 Daily random Facts 5
Daily random Facts 4 Daily random Facts 4
Daily random Facts 3 Daily random Facts 3
Vstoupit do galerie

Unroll me

Unroll.me je praktická aplikace, která vám pomůže získat pořádek v e-mailové schránce a zbavit se zbytečného zahlcení. Umožňuje snadno se odhlásit z newsletterů, které vás už nezajímají, a zároveň si ponechat jen ty, které opravdu číst chcete. Pro ostatní zprávy nabízí funkci „srolování“, díky níž se přesunou mimo hlavní schránku a nepřekáží při každodenní práci s e-maily. Výsledkem je čistší, přehlednější prostředí, ve kterém se snadno zorientujete.

Unroll.me 6 Unroll.me 6
Unroll.me 2 Unroll.me 2
Unroll.me 5 Unroll.me 5
Unroll.me 3 Unroll.me 3
Unroll.me 4 Unroll.me 4
Unroll.me 7 Unroll.me 7
Unroll.me 1 Unroll.me 1
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.