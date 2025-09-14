Jak se připravit na iPadOS 26

Apple už brzy vypustí do světa finální verzi systému iPadOS 26 a miliony uživatelů po celém světě se chystají na aktualizaci svých tabletů. Instalace je sice většinou otázkou několika minut, ale pokud si chcete být jistí, že vše proběhne hladce a že o svá data nepřijdete, vyplatí se věnovat přípravě trochu pozornosti.
Zkontrolujte si kompatibilitu
Nejprve je potřeba zjistit, zda váš iPad patří mezi modely, které Apple s novou verzí systému podporuje. Každý rok se může stát, že některé starší zařízení už novinku nedostanou – důvodem je především výkon, který je pro nové funkce potřeba. Pokud máte iPad Pro z posledních několika let, novější generaci iPadu Air, iPad mini či klasický iPad z nedávných ročníků, pravděpodobně se o podporu bát nemusíte. Přesný seznam ovšem Apple tradičně zveřejňuje, takže si jej raději zkontrolujte.
Operační systém iPadOS 26 nainstalujete na následující modely:
- iPad Pro (M4), iPad Pro 12.9″ (3. generace a novější), iPad Pro 11″ (1. generace a novější)
- iPad Air (M2 novější), iPad Air (3. generace a novější)
- iPad (A16), iPad (8. generace a novější)
- iPad mini (A17 Pro) a iPad mini (5. generace a novější)
Záloha je základ
I když bývají aktualizace iPadOS spolehlivé, nikdy není na škodu mít jistotu. Vytvoření zálohy je jednoduchý krok, který vám může zachránit cenná data v případě, že by se při upgradu něco pokazilo. Nejrychlejší cestou je záloha přes iCloud, kterou spustíte v Nastavení pod svým Apple ID. Pokud dáváte přednost klasickému řešení, můžete iPad připojit k počítači a udělat zálohu přes Finder (na Macu) nebo iTunes (na Windows).
Uvolněte si místo
Nový systém si žádá i kus úložiště, a proto je dobré se předem podívat, kolik prostoru máte k dispozici. Pokud je váš iPad zaplněný, aktualizace se nemusí podařit nainstalovat. Doporučuje se proto projít aplikace a odstranit ty, které dlouhodobě nepoužíváte, vymazat starší fotografie a videa nebo je přesunout do cloudu. Čím více volného místa si vytvoříte, tím hladší instalace proběhne.
Aktualizujte aplikace a připravte se na novinky
Kromě samotného systému je dobré připravit i aplikace. Stačí otevřít App Store a provést hromadnou aktualizaci, aby vše běželo bez problémů na novém systému. Vyplatí se také podívat na přehled funkcí, které iPadOS 26 přinese. Apple se snaží, aby novinky využily naplno potenciál iPadu, a proto se některé změny mohou dotknout i způsobu, jakým pracujete s multitaskingem, Apple Pencil nebo rozhraním Stage Manager.