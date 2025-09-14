Zavřít reklamu

Jak se připravit na iPadOS 26

Amaya Tomanová
Apple už brzy vypustí do světa finální verzi systému iPadOS 26 a miliony uživatelů po celém světě se chystají na aktualizaci svých tabletů. Instalace je sice většinou otázkou několika minut, ale pokud si chcete být jistí, že vše proběhne hladce a že o svá data nepřijdete, vyplatí se věnovat přípravě trochu pozornosti.

iPadOS 26 oficialni fotky 1 iPadOS 26 oficialni fotky 1
iPadOS 26 oficialni fotky 2 iPadOS 26 oficialni fotky 2
iPadOS 26 oficialni fotky 3 iPadOS 26 oficialni fotky 3
iPadOS 26 oficialni fotky 4 iPadOS 26 oficialni fotky 4
iPadOS 26 oficialni fotky 5 iPadOS 26 oficialni fotky 5
iPadOS 26 oficialni fotky 6 iPadOS 26 oficialni fotky 6
iPadOS 26 oficialni fotky 7 iPadOS 26 oficialni fotky 7
iPadOS 26 oficialni fotky 8 iPadOS 26 oficialni fotky 8
iPadOS 26 oficialni fotky 9 iPadOS 26 oficialni fotky 9
iPadOS 26 oficialni fotky 10 iPadOS 26 oficialni fotky 10
iPadOS 26 oficialni fotky 11 iPadOS 26 oficialni fotky 11
iPadOS 26 oficialni fotky 12 iPadOS 26 oficialni fotky 12
iPadOS 26 oficialni fotky 13 iPadOS 26 oficialni fotky 13
iPadOS 26 oficialni fotky 14 iPadOS 26 oficialni fotky 14
iPadOS 26 oficialni fotky 15 iPadOS 26 oficialni fotky 15
iPadOS 26 oficialni fotky 16 iPadOS 26 oficialni fotky 16
iPadOS 26 oficialni fotky 17 iPadOS 26 oficialni fotky 17
iPadOS 26 oficialni fotky 18 iPadOS 26 oficialni fotky 18
iPadOS 26 oficialni fotky 19 iPadOS 26 oficialni fotky 19
Zkontrolujte si kompatibilitu

Nejprve je potřeba zjistit, zda váš iPad patří mezi modely, které Apple s novou verzí systému podporuje. Každý rok se může stát, že některé starší zařízení už novinku nedostanou – důvodem je především výkon, který je pro nové funkce potřeba. Pokud máte iPad Pro z posledních několika let, novější generaci iPadu Air, iPad mini či klasický iPad z nedávných ročníků, pravděpodobně se o podporu bát nemusíte. Přesný seznam ovšem Apple tradičně zveřejňuje, takže si jej raději zkontrolujte.

Operační systém iPadOS 26 nainstalujete na následující modely:

  • iPad Pro (M4), iPad Pro 12.9″ (3. generace a novější), iPad Pro 11″ (1. generace a novější)
  • iPad Air (M2 novější), iPad Air (3. generace a novější)
  • iPad (A16), iPad (8. generace a novější)
  • iPad mini (A17 Pro) a iPad mini (5. generace a novější)

Záloha je základ

I když bývají aktualizace iPadOS spolehlivé, nikdy není na škodu mít jistotu. Vytvoření zálohy je jednoduchý krok, který vám může zachránit cenná data v případě, že by se při upgradu něco pokazilo. Nejrychlejší cestou je záloha přes iCloud, kterou spustíte v Nastavení pod svým Apple ID. Pokud dáváte přednost klasickému řešení, můžete iPad připojit k počítači a udělat zálohu přes Finder (na Macu) nebo iTunes (na Windows).

Priprava na iPadOS 16 iPad zaloha Priprava na iPadOS 16 iPad zaloha 0
Priprava na iPadOS 16 iPad zaloha Priprava na iPadOS 16 iPad zaloha 1
Priprava na iPadOS 16 iPad zaloha Priprava na iPadOS 16 iPad zaloha 2
Priprava na iPadOS 16 iPad zaloha Priprava na iPadOS 16 iPad zaloha 3
Uvolněte si místo

Nový systém si žádá i kus úložiště, a proto je dobré se předem podívat, kolik prostoru máte k dispozici. Pokud je váš iPad zaplněný, aktualizace se nemusí podařit nainstalovat. Doporučuje se proto projít aplikace a odstranit ty, které dlouhodobě nepoužíváte, vymazat starší fotografie a videa nebo je přesunout do cloudu. Čím více volného místa si vytvoříte, tím hladší instalace proběhne.

Aktualizujte aplikace a připravte se na novinky

Kromě samotného systému je dobré připravit i aplikace. Stačí otevřít App Store a provést hromadnou aktualizaci, aby vše běželo bez problémů na novém systému. Vyplatí se také podívat na přehled funkcí, které iPadOS 26 přinese. Apple se snaží, aby novinky využily naplno potenciál iPadu, a proto se některé změny mohou dotknout i způsobu, jakým pracujete s multitaskingem, Apple Pencil nebo rozhraním Stage Manager.

