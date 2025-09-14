Apple konečně pochopil, že jeho nejlevnější produkty nesmí být špatné

K hodnocení úterní Keynote usedám záměrně s několikadenním odstupem, protože se mi za poslední roky osvědčilo nedat na první dojem, ale nechat hezky všechna jablečná oznámení hezky uzrát, aby o nich měl následně člověk více času přemýšlet. A myslím si, že i letos se tato strategie docela vyplatila, jelikož čím dál Keynote je, tím víc z ní mám pocit, že Apple mezi řádky odhalil směr, kterým bude chtít se svými produkty profilovat v nadcházejících letech. Řeč je konkrétně o silném, lákavém základu, zajímavém středu a profi zařízeních, která jsou už opravdu z hlediska funkcí „ustřelená“ natolik, že se při jejich nákupu bude muset člověk smířit s tím, že je zkrátka nemá šanci využít ani ne z poloviny, natož pak naplno.
I letos samozřejmě platí, že výkladní skříní Applu jsou iPhony řady Pro spolu s Apple Watch Ultra. Zatímco však v předešlých letech přicházely na iPhony Pro funkce, které dávaly smysl obrovskému množství uživatelů, letošek je v tomto směru trochu jiný. Ano, vylepšený zadní foťák ocení asi každý, kdo si telefon pořídí, stejně jako lepší přední foťák, nižší náchylnost k přehřívání a delší výdrž baterie. Nicméně videonovinky v čele s různými formáty, které se iPhony naučily, už jsou natolik profesionální záležitostí, že jí 99 % lidí nevyužije nikoliv proto, že je pro ně daná funkce nezajímavá (jako třeba filmařský režim nebo AudioMix), ale spíš proto, že prostě neví, jak. Zároveň se nebojím říci, že Apple letos poprvé za poslední roky výrazně upřednostnil funkčnost před designem.
Fotogalerie
Úžasným kontrastem letošních „profesionálně ustřelených“ iPhonů 17 Pro (Max) jsou pak základní iPhony 17. Zatímco v předešlých letech základní modely hrály druhé housle a ačkoliv byly v některých ohledech zajímavé, náročnější uživatele zkrátka neměly šanci oslovit, letošek je v tomto směru jiný. Zásadní vylepšení displeje ve formě nasazení ProMotion a Always On v kombinaci s navýšením základního úložiště či prodloužením výdrže dělá z iPhonů 17 iPhony s jedním z nejlepších poměrů cena – výkon za poslední roky. K pomyslné dokonalosti, která by stačila naprosté většině náročnějších uživatelů, jim chybí teleobjektiv, který si na ně však Apple logicky nemůže dovolit nasadit, protože by jinak novinky kanibalizovaly na řadě Pro.
Někde mezi je pak iPhone Air, který si bere z obou modelů určitou část a tu kombinuje se svou vlastní vizí, díky čemuž se jedná ve výsledku i o velmi složitě zařaditelný model, který osobně vnímám spíš jako jakýsi koncept něčeho zajímavého, nežli plnohodnotnou součást letošní produktové řady. Tím ale v žádném případě nechci říci, že by nebyl iPhone Air zajímavý, protože to rozhodně je. Myslím si ale, že jej Apple vydal zčásti i proto, že chtěl světu po letech opět ukázat, čeho je schopen, a také si chtěl vyzkoušet, nakolik je pro uživatele důležitý design oproti funkcím a zda jsou tedy ochotni obětovat více zadních foťáků za extrémní tenkost. Vraťme se ale zpět k věci.
Fotogalerie #2
Že Apple konečně pochopil, že jeho levné základní produkty nesmí mít nezajímavé technické specifikace, přitom dokazují i Apple Watch SE 3. Model, který byl ještě donedávna skutečně nezajímavý, totiž s příchodem 3. generace zásadně ožil a to vlastně opět jen kvůli tomu, že se u něj Apple nebál nasadit funkce, které jsou už tak nějak standardem a které uživatelé prostě chtějí. Na mysli mám zejména zrychlení nabíjení či AlwaysOn displej. Jasně, stále jim chybí pár zdravotních senzorů, kvůli čemuž si přes ně nezměříte EKG či okysličení krve, nicméně i zde platí, že za málo peněz dostanete letos konečně pořádnou dávku muziky, která věřím, že bude stačit obrovskému množství uživatelů prostě jen proto, že se SE 3 přiblížily klasickým Series.
Bude extrémně zajímavé sledovat jednak to, zda se letos toto oživení základních modelů nějakým způsobem podepíše na oblíbenosti (a tedy i prodejích) vyšších řad či nikoliv, a jednak to, zda se Apple letos zlepšením základních modelů jen rozhodl jednorázově dotáhnout konkurenci a v následujících letech tedy podobně agresivní základ tedy už neuvidíme. Ať tak či tak, nebojím se říci, že z hlediska technických specifikací jsou letošní Apple produkty pohledem běžného, ale vlastně i náročného uživatele velmi vyrovnané a víc než kdy jindy bude při výběru hrát roli to, zda se vyplatí připlácet poměrně značné sumy za de facto méně funkcí vyšších modelů či nikoliv, když se na ně letos konečně základ v některých směrech dotáhl.