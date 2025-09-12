iPhone Air má titanový USB-C port vytištěný na 3D tiskárně! Je lehčí, pevnější a šetrnější k planetě

Nový iPhone Air není zajímavý jen svou extrémně tenkou konstrukcí. Apple v jeho tiskové zprávě odhalil i technologickou novinku, která by mohla být předzvěstí budoucnosti výroby příslušenství a konektorů. USB-C port u iPhonu Air je vyrobený pomocí 3D tisku z titanu, nikoliv klasickým kováním. Tento přístup přináší podle Applu hned tři hlavní výhody. Port je tenčí, odolnější a navíc vyžaduje o 33 % méně materiálu, což znamená menší ekologickou zátěž při zachování špičkové kvality. Výsledek tak kombinuje praktické vlastnosti s filozofií udržitelnosti, na kterou Apple dlouhodobě sází.
Fotogalerie
Výroba kovových součástek pomocí 3D tisku, odborně označovaná jako metal additive manufacturing, spočívá v postupném nanášení vrstev titanového prášku podle digitálního modelu. Apple tuto technologii nasadil už u Apple Watch Ultra 3 a prémiových verzí Apple Watch Series 11, kde se díky ní podařilo snížit spotřebu materiálu až o polovinu oproti předchozím generacím. U iPhonu Air tak nejde jen o elegantní designový detail, ale o jasný důkaz toho, že se Apple snaží hledat modernější výrobní metody s důrazem na ekologii. Do budoucna se dá očekávat, že podobný přístup firma postupně rozšíří i na další produkty.