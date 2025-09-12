Google Maps vás mohou oklamat! Klidně vám ukáží zavřené podniky i během jízdy

Google Maps patří mezi nejoblíbenější navigační aplikace na světě. Uživatelům nabízí hlasovou navigaci, detailní pokyny podle semaforů a značek i návrhy podniků v okolí. Přesto má funkce, která dokáže řidiče pořádně rozčílit.
Google Mapy mají problém
Při klasickém vyhledávání restaurací, obchodů nebo služeb se v aplikaci zobrazí filtr „Otevřeno nyní“. Ten umožní zobrazit pouze místa, která mají aktuálně otevřeno. Problém nastává ve chvíli, kdy už jedete po trase a chcete přidat další zastávku – například kavárnu nebo obchod.
Při přidávání nové zastávky totiž nelze filtrovat výsledky podle otevírací doby. Výsledkem je, že vás navigace může zavést k podniku, který je zavřený. Zastavíte, zkusíte otevřít dveře – a zjistíte, že jste jeli úplně zbytečně.
Uživatelé na Redditu volají po změně. Nejčastěji zmiňovaný návrh je jednoduchý: ve chvíli, kdy je aktivní trasa, by měl filtr „Otevřeno nyní“ být automaticky zapnutý. Pokud totiž někam míříte v reálném čase, je logické, že hledáte místo, které vás skutečně obslouží.
Google zatím tuto funkci nezavedl, ale do té doby se doporučuje ověřit si otevírací dobu ručně – a to i tehdy, když Google Maps doporučí podnik s výborným hodnocením. Jinak riskujete zbytečnou zajížďku a frustraci z prázdných dveří.
Uvidíme, zda Google návrh uživatelů vyslyší. Do té doby buďte při hledání zastávek na trase obezřetní.