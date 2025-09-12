Dua Lipa už má iPhone 17 Pro v ruce. Apple jí ho dal ještě před oficiální premiérou

Apple má marketing v malíku a nejnovější ukázkou je spolupráce s popovou ikonou Dua Lipou. Ta se objevila v novém videu, kde mimo svou aktuální Radical Optimism Tour předvádí i zbrusu nový iPhone 17 Pro v barvě Cosmic Orange. Zajímavé na tom je, že telefon se do předobjednávek dostane až dnes, tedy 12. září ,a do obchodů dorazí dokonce až o týden později. Přesto ho zpěvačka drží v ruce už teď. Video přitom bylo prakticky 100% natočeno již nějaký čas před premiérou telefonu, jelikož bylo zveřejněno krátce po úterní Apple Keynote.
Apple a Dua Lipa zveřejnili společný spot na Instagramu. Začíná nenuceně – zpěvačka vstává z postele, chystá se na nový den a mezi líčením stíhá udělat několik fotek právě na nový iPhone. Následuje krátký záběr z focení, kde fotograf místo profesionální techniky používá právě iPhone 17 Pro, a zlatý korzet s rybářskými síťkami v podání Dua Lipy dodává scéně náležitý lesk. Poté přichází setkání s týmem, choreografie, selfies a nakonec i ukázky z koncertů. Celé video doprovází slogan „All-access with @dualipa“ a hashtag zdůrazňující, že spot byl kompletně natočen na iPhone 17 Pro.
Právě videa z koncertu pak potvrzují, že iPhone 17 Pro mohl být vidět miliony lidí ještě před jeho premiérou, jen o tom nikdo tehdy ještě nevěděl. Pokud totiž videa pochází skutečně z Radical Optimism Tour, pak je musela Dua Lipa natočit 1., 2., 6. nebo 7. září, jelikož v tyto dny měla koncerty v Torontu a Chicagu. Další koncert sice měla přesně 9. září, tedy v den představení iPhone 17 Pro, avšak až večer, zatímco k představení došlo dopoledne.
Nutno navíc podotknout, že se spolupráce Applu rozhodně vyplatila. Fanoušci zpěvačky totiž v komentářích nešetří chválou, ale objevují se i otázky, jak je možné, že má zpěvačka telefon tak brzy. „Jak se k němu dostala, když ho ještě nikdo nemá?“ ptají se na X (dříve Twitteru). Nicméně vzhledem k tomu, jakou hudební ikonou nyní Dua Lipa je, jsou podobné otázky docela zbytečné. Jiní zase oceňují, že Apple dokáže i samotný start předobjednávek proměnit v událost, o které se mluví.
