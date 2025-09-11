Foťák iPhone 17 Pro v kostce: Co skrývá novinka v obřím zadním fotomodulu

Apple u nejnovějších modelů iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max představil zásadní změnu zadní strany telefonu. Místo tradičního kamerového „bumpu“ přichází tzv. camera plateau, které zabírá téměř celou šířku zad a ukrývá zcela přepracovaný kamerový systém. Výsledkem je dosud nejpokročilejší fotografická výbava v historii iPhonu.
Teleobjektiv s 8× zoomem
Největší novinkou je 48Mpx Fusion Telephoto objektiv, který nahrazuje dřívější 12Mpx verzi. Nabízí ohniskovou vzdálenost 100 mm při 4× zoomu a 200 mm při 8× zoomu. Zatímco 4× snímky mají plných 48 Mpx, při 8× zoomu je rozlišení omezeno na 12 Mpx. Díky o 56 % většímu senzoru se teleobjektiv lépe vyrovná s horšími světelnými podmínkami. K dispozici je i 3D optická stabilizace, hybridní ostření a tetraprismová konstrukce. Digitální zoom pak dosahuje až 40×.
Širokoúhlý a ultraširokoúhlý objektiv
Hlavní Fusion fotoaparát zůstává 48Mpx snímačem s možností fotit ve 24 nebo 48 Mpx. Nabízí světelnost f/1.78 a 100% Focus Pixels pro rychlé ostření. Fusion Ultra Wide má opět 48 Mpx, ohniskovou vzdálenost 13 mm, světelnost f/2.2 a 120° zorné pole. Díky němu pořídíte i detailní makro snímky.
Další foto a video funkce
Na pravé straně fotomodulu se nachází LiDAR skener a adaptivní True Tone blesk. Apple integroval také známé softwarové technologie jako Photonic Engine pro lepší snímky při slabém světle, Deep Fusion pro více detailů, Smart HDR 5, portrétní režim s automatickým rozpoznáním objektů či Noční režim. Nechybí ProRAW, nové fotografické styly a prostorové fotografie pro Vision Pro.
Fotogalerie
Video nadšenci ocení podporu 4K Dolby Vision při 120 fps, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock synchronizaci i možnost Dual Capture, kdy lze natáčet současně přední a zadní kamerou. K dispozici je také 8K video a slo-mo v rozlišení až 1080p při 240 fps.
Přední kamera s Center Stage
Apple osadil iPhone 17 Pro novou 18Mpx přední kamerou se čtvercovým snímačem a světelností f/1.8. Ta podporuje funkci Center Stage, díky které vás kamera automaticky sleduje během hovoru. Poprvé lze snímat selfie v portrétním i krajinném formátu bez otáčení telefonu. Přední kamera navíc podporuje stabilizaci videa a režim Dual Capture.
Zatímco základní iPhone 17 nabízí jen dva objektivy a iPhone Air jediný, trojitý kamerový systém iPhonu 17 Pro s masivním zadním fotomodulm jasně ukazuje, že Apple cílí na profesionály i náročné uživatele. Díky kombinaci hardwarových inovací a softwarových funkcí jde o nejkomplexnější fotoaparát, jaký kdy iPhone měl.