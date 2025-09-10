Zavřít reklamu

Stáhněte si tapetu z nově představeného iPhone Air již dnes!

iPhone
Jiří Filip
Zaujala vás nová výchozí tapeta iPhone Air, který si odbyl svou premiéru teprve včera? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Tyto tapety jsou totiž již k dispozici na internetu, díky čemuž si je tak může stáhnout naprosto kdokoliv a nastavit si je na plochu vašeho telefonu.

iPhoneAir Black Dark iPhoneAir_Black_Dark
iPhoneAir Black Light iPhoneAir_Black_Light
iPhoneAir Blue Dark iPhoneAir_Blue_Dark
iPhoneAir Blue Light iPhoneAir_Blue_Light
iPhoneAir Gold Dark iPhoneAir_Gold_Dark
iPhoneAir Gold Light iPhoneAir_Gold_Light
Tapetu si z naší galerie můžete stáhnout jednoduše tak, že ji maximalizujete přes lupu v levém horním kraji (poté, co si tapetu zobrazíte ve velkém galeriovém prohlížeči). Pak už stačí jen obrázek stáhnout, nastavit si jej jako tapetu a je hotovo. Váš iPhone je rázem zkrášlen grafikou vytvořenou přímo Applem.

