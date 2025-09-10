Stáhněte si tapetu z nově představeného iPhone Air již dnes!

Zaujala vás nová výchozí tapeta iPhone Air, který si odbyl svou premiéru teprve včera? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Tyto tapety jsou totiž již k dispozici na internetu, díky čemuž si je tak může stáhnout naprosto kdokoliv a nastavit si je na plochu vašeho telefonu.
Fotogalerie
Tapetu si z naší galerie můžete stáhnout jednoduše tak, že ji maximalizujete přes lupu v levém horním kraji (poté, co si tapetu zobrazíte ve velkém galeriovém prohlížeči). Pak už stačí jen obrázek stáhnout, nastavit si jej jako tapetu a je hotovo. Váš iPhone je rázem zkrášlen grafikou vytvořenou přímo Applem.