Zavřít reklamu

První testy grafiky iPhone 17 Pro ukazují, že je výkonnější než MacBook Air M2!

iPhone 17 Pro / Air
Jiří Filip
0

První výsledky testů čipu A19 Pro, který pohání iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max a iPhone Air, se objevily v databázi Geekbench 6. Podle těchto raných dat – která Apple oficiálně nepotvrdil – nabízí A19 Pro u Pro modelů a iPhonu Air o 13 až 15 % vyšší výkon v multi-core testech CPU oproti loňskému A18 Pro v iPhonech 16 Pro.

mpv-shot0152
mpv-shot0153
mpv-shot0155
mpv-shot0156
mpv-shot0157
Vstoupit do galerie

Grafická část čipu přináší ještě výraznější zlepšení. Podle prvních skóre Metal v Geekbench 6 je plná 6jádrová GPU v Pro modelech až o 40 % rychlejší než A18 Pro. iPhone Air obsahuje 5jádrovou variantu GPU a jedna z raných hodnot naznačuje, že je přibližně 15 % rychlejší než šestijádrové GPU loňského čipu. A co víc, A19 Pro z iPhone 17 Pro je podle Metalu výkonnější než čip M2 v MacBooku Air! 

G0eUPDwWgAASDc5 G0eUPDwWgAASDc5
G0eUPC9WEAAusCI G0eUPC9WEAAusCI
Vstoupit do galerie

Otázkou však je, jestli se vlastně jedná o překvapivý fakt. I sám Apple totiž ve své tiskové zprávě k iPhonu 17 Pro uvádí, že A19 Pro poskytuje až o 40 % lepší „udržovaný“ výkon než A18 Pro, což se hodí zejména při hraní her, střihu videa nebo práci s lokálními jazykovými modely. Architektura čipu kombinuje 6jádrové CPU, nejrychlejší CPU v jakémkoli smartphonu, a 6jádrovou GPU s integrovanými Neural Accelerators, větší cache a vyšší kapacitou paměti než u A18 Pro. Apple sice nezmiňuje, zda se tato hodnota vztahuje k CPU nebo GPU, nicméně evidentně se podařilo výkon navýšit poměrně citelně na obou frontách. 

iPhone 17 Pro 1 iPhone 17 Pro 1
iPhone 17 Pro 2 iPhone 17 Pro 2
iPhone 17 Pro 3 iPhone 17 Pro 3
iPhone 17 Pro 5 iPhone 17 Pro 5
iPhone 17 Pro 7 iPhone 17 Pro 7
iPhone 17 Pro 8 iPhone 17 Pro 8
iPhone 17 Pro 9 iPhone 17 Pro 9
iPhone 17 Pro 10 iPhone 17 Pro 10
iPhone 17 Pro 14 iPhone 17 Pro 14
iPhone 17 Pro 15 iPhone 17 Pro 15
iPhone 17 Pro 16 iPhone 17 Pro 16
iPhone 17 Pro 17 iPhone 17 Pro 17
iPhone 17 Pro 18 iPhone 17 Pro 18
iPhone 17 Pro 19 iPhone 17 Pro 19
Vstoupit do galerie

Ačkoliv je samozřejmě třeba brát benchmarkový měření s rezervou, zdá se, že iPhone 17 Pro nabídne mezigeneračně citelně vyšší výkon, zejména pokud jde o grafiku a dlouhodobé náročné úlohy, zatímco běžné CPU operace si polepší méně, avšak stále dostatečně na to, aby uživatelé pocítili rozdíl při každodenním používání.

iPhone 17 Pro půjde předobjednat zde

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.