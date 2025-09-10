První testy grafiky iPhone 17 Pro ukazují, že je výkonnější než MacBook Air M2!

První výsledky testů čipu A19 Pro, který pohání iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max a iPhone Air, se objevily v databázi Geekbench 6. Podle těchto raných dat – která Apple oficiálně nepotvrdil – nabízí A19 Pro u Pro modelů a iPhonu Air o 13 až 15 % vyšší výkon v multi-core testech CPU oproti loňskému A18 Pro v iPhonech 16 Pro.
Grafická část čipu přináší ještě výraznější zlepšení. Podle prvních skóre Metal v Geekbench 6 je plná 6jádrová GPU v Pro modelech až o 40 % rychlejší než A18 Pro. iPhone Air obsahuje 5jádrovou variantu GPU a jedna z raných hodnot naznačuje, že je přibližně 15 % rychlejší než šestijádrové GPU loňského čipu. A co víc, A19 Pro z iPhone 17 Pro je podle Metalu výkonnější než čip M2 v MacBooku Air!
Otázkou však je, jestli se vlastně jedná o překvapivý fakt. I sám Apple totiž ve své tiskové zprávě k iPhonu 17 Pro uvádí, že A19 Pro poskytuje až o 40 % lepší „udržovaný“ výkon než A18 Pro, což se hodí zejména při hraní her, střihu videa nebo práci s lokálními jazykovými modely. Architektura čipu kombinuje 6jádrové CPU, nejrychlejší CPU v jakémkoli smartphonu, a 6jádrovou GPU s integrovanými Neural Accelerators, větší cache a vyšší kapacitou paměti než u A18 Pro. Apple sice nezmiňuje, zda se tato hodnota vztahuje k CPU nebo GPU, nicméně evidentně se podařilo výkon navýšit poměrně citelně na obou frontách.
Ačkoliv je samozřejmě třeba brát benchmarkový měření s rezervou, zdá se, že iPhone 17 Pro nabídne mezigeneračně citelně vyšší výkon, zejména pokud jde o grafiku a dlouhodobé náročné úlohy, zatímco běžné CPU operace si polepší méně, avšak stále dostatečně na to, aby uživatelé pocítili rozdíl při každodenním používání.