Apple Watch 11 mají o čtvrtinu lepší výdrž než předešlá generace!

Apple letos u jedenácté generace Apple Watch sáhl k vylepšení, na které uživatelé čekali prakticky od úplného začátku. Řeč je konkrétně o prodloužení výdrže baterie, která se konečně přehoupla přes papírovou hranici 18 hodin. Zatímco od roku 2014 všechny modely nabízely maximálně to, co Apple označoval jako „celodenní“ výdrž, tedy 18 hodin, Series 11 konečně posouvají hranici na plnohodnotných 24 hodin. Bavíme se tedy o nárůstu výdrže o čtvrtinu, což je velmi slušné. Pro srovnání, nová generace cenově dostupnějších Apple Watch SE 3 zůstává na původní 18hodinové hodnotě. O to větší je rozdíl mezi základní a vyšší řadou, který jsme v minulosti prakticky neznali.
Zajímavé je, že zvýšení výdrže nepřišlo ruku v ruce s větší baterií ani s novým čipem. Apple Watch Series 11 totiž využívají stejný procesor i stejné tělo jako loňské Series 10. Není tedy úplně jasné, kde výrobce dokázal najít úspory, ale výsledkem je zařízení, které uživatelé ocení zejména při cestování či náročnějších dnech, kdy není možnost hodinky dobíjet. Velkým plusem zůstává také podpora rychlého nabíjení, kdy už za 15 minut v nabíječce dokážou hodinky načerpat dostatek energie na zhruba 8 hodin provozu.