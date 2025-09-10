Apple představil nejdražší iPhone ve své historii! Z jeho ceny se posadíte na zadek

Zavřít reklamu

Podzimní Apple Keynote je zdárně za námi a před námi naopak prozkoumávání nejrůznějších technických specifikací novinek spolu s jejich cenami, dostupností a tak podobně. A právě při pohledu na cenu nejvyšší možné konfigurace iPhonu, který dnes Apple představil, se leckomu protáčí panenky. To proto, že za iPhone 17 Pro Max v nejvyšší úložné variantě, kterou jsou nově 2TB, si Apple účtuje neuvěřitelných 58 990 Kč, což je (nečekaně) nejvíce, kolik si za iPhone kdy účtoval. Od prolomení magické hranice 60 000 Kč jsme tak už opravdu blízko a co víc, přiblížil nás k ní klasický iPhone a nikoliv ohebný model, u kterého se vysoká cenovka očekává. Abychom však byli spravedliví, je potřeba doplnit, že interní 2TB úložiště v současnosti žádný jiný smartphone nenabízí, takže je jasné, že si Apple za toto prvenství a zároveň exkluzivitu nechá solidně zaplatit.

