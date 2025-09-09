Únik fotek znovu potvrzuje nové barvy iPhone 17 (Pro)!

O barvách nových iPhonů 17 (Pro), respektive alespoň některých z nich, je prakticky jasno. Poté, co před pár dny unikly na světlo světa snímky tlačítek Ovládání fotoaparátu, totiž vyplulo na povrch dalších pár snímků tohoto komponentu, které ukazují barvy ještě lépe. Poměrně detailně si tak můžeme konečně prohlédnout, jak sytou oranžovou chystá Apple pro iPhone 17 Pro, či jak tmavou černou pro letošní tmavý model zvolil. Co se pak týče barev pro základní iPhone 17, zde se vydal jako již tradičně odvážnější pastelovou cestou, díky které budou telefony vskutku líbivé.