iPhone 17 cena iPhone 17 Jiří Filip Právě teď 0 Cena iPhone 17, který byl před malou chvíli představen je: 22 990 Kč – 256 GB 28 990 Kč – 512 GB