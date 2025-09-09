Zavřít reklamu

Applu unikly technické specifikace a vzhled jeho nových sluchátek!

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Apple se chystá rozšířit své portfolio Beats s tím, že podle všeho nahradí současné Beats Fit Pro novým modelem Powerbeats Fit. Po srpnovém teaseru se teď díky spolehlivému leakerovi Evanu Blassovi dostávají na světlo kompletní specifikace i barevné varianty a ukazuje se, že půjde o sluchátka, která kombinují osvědčený základ s pár vítanými novinkami.

Designově zůstávají sluchátka věrná svému typickému „wing-tip“ tvaru pro stabilní uchycení v uchu, nicméně dostanou lehce přepracovaný vzhled a hlavně novou sadu čtyř velikostí silikonových nástavců (oproti třem u předchozí generace), takže by měla lépe sednout širšímu spektru uživatelů.

Powerbeats Fit 1 Powerbeats Fit 1
Powerbeats Fit 2 Powerbeats Fit 2
Powerbeats Fit 3 Powerbeats Fit 3
Powerbeats Fit 4 Powerbeats Fit 4
Powerbeats Fit 5 Powerbeats Fit 5
Powerbeats Fit 6 Powerbeats Fit 6
Powerbeats Fit 7 Powerbeats Fit 7
Powerbeats Fit 8 Powerbeats Fit 8
Powerbeats Fit 9 Powerbeats Fit 9
Powerbeats Fit 10 Powerbeats Fit 10
Powerbeats Fit 11 Powerbeats Fit 11
Powerbeats Fit 12 Powerbeats Fit 12
Powerbeats Fit 13 Powerbeats Fit 13
Powerbeats Fit 14 Powerbeats Fit 14
Powerbeats Fit 15 Powerbeats Fit 15
Powerbeats Fit 16 Powerbeats Fit 16
Powerbeats Fit 17 Powerbeats Fit 17
Powerbeats Fit 18 Powerbeats Fit 18
Powerbeats Fit 19 Powerbeats Fit 19
Powerbeats Fit 20 Powerbeats Fit 20
Powerbeats Fit 21 Powerbeats Fit 21
Powerbeats Fit 22 Powerbeats Fit 22
Powerbeats Fit 23 Powerbeats Fit 23
Powerbeats Fit 24 Powerbeats Fit 24
Vstoupit do galerie

Co se týče „vnitřních“ technických specifikací, srdcem zůstává čip Apple H1 zajišťující například aktivní potlačení hluku i režim propustnosti okolního zvuku, takže se žádného kompromisu v uživatelském zážitku obávat nemusíte. Navíc se přidává adaptivní ekvalizér pro ještě vyváženější zvuk. Největší změnou je ale delší výdrž na jedno nabití, kdy z původních šesti hodin se výdrž sluchátek posune na sedm, a s pouzdrem se dostanete až na 30 hodin poslechu.

Neméně zajímavé jsou i nové barvy. Powerbeats Fit dorazí v odstínech Spark Orange, Gravel Gray, Jet Black a Power Pink. Právě oranžová verze přitom může být trefným doplňkem k dnešním novinkám od Applu, jelikož se spekuluje o tom, že iPhone 17 Pro bude nabízen v podobně výrazném oranžovém provedení. Oficiální uvedení Powerbeats Fit se očekává během několika příštích týdnů, přičemž cena je zatím bohužel neznámá. 

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.