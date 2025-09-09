Applu unikly technické specifikace a vzhled jeho nových sluchátek!

Apple se chystá rozšířit své portfolio Beats s tím, že podle všeho nahradí současné Beats Fit Pro novým modelem Powerbeats Fit. Po srpnovém teaseru se teď díky spolehlivému leakerovi Evanu Blassovi dostávají na světlo kompletní specifikace i barevné varianty a ukazuje se, že půjde o sluchátka, která kombinují osvědčený základ s pár vítanými novinkami.
Designově zůstávají sluchátka věrná svému typickému „wing-tip“ tvaru pro stabilní uchycení v uchu, nicméně dostanou lehce přepracovaný vzhled a hlavně novou sadu čtyř velikostí silikonových nástavců (oproti třem u předchozí generace), takže by měla lépe sednout širšímu spektru uživatelů.
Co se týče „vnitřních“ technických specifikací, srdcem zůstává čip Apple H1 zajišťující například aktivní potlačení hluku i režim propustnosti okolního zvuku, takže se žádného kompromisu v uživatelském zážitku obávat nemusíte. Navíc se přidává adaptivní ekvalizér pro ještě vyváženější zvuk. Největší změnou je ale delší výdrž na jedno nabití, kdy z původních šesti hodin se výdrž sluchátek posune na sedm, a s pouzdrem se dostanete až na 30 hodin poslechu.
Neméně zajímavé jsou i nové barvy. Powerbeats Fit dorazí v odstínech Spark Orange, Gravel Gray, Jet Black a Power Pink. Právě oranžová verze přitom může být trefným doplňkem k dnešním novinkám od Applu, jelikož se spekuluje o tom, že iPhone 17 Pro bude nabízen v podobně výrazném oranžovém provedení. Oficiální uvedení Powerbeats Fit se očekává během několika příštích týdnů, přičemž cena je zatím bohužel neznámá.