Apple vydává iOS 26 RC

Apple právě po svém velkém zářijovém eventu uvolnil pro testery iOS 26 RC (release candidate). Tato verze je obvykle poslední zastávkou před ostrým vydáním softwaru, které je naplánováno na příští týden. Během celého léta probíhalo testování iOS 26 mezi vývojáři i dobrovolníky z veřejného beta programu. Dnešní RC verze představuje nejstabilnější a nejúplnější podobu systému, kterou jsme zatím mohli vidět. Obsahuje všechny hlavní novinky i finální úpravy, které by se měly dostat k široké veřejnosti.

iOS 18 vs 26 Alarms iOS-18-vs-26-Alarms
IMG 0223 IMG_0223
iOS 26 Beta 2
IMG 0222 IMG_0222
iOS 26 Beta 1
iOS 26 official 19 iOS 26 official 19
iOS 26 official 20 iOS 26 official 20
iOS 26 official 21 iOS 26 official 21
iOS 26 official 26 iOS 26 official 26
iOS 26 official 24 iOS 26 official 24
iOS 26 official 23 iOS 26 official 23
iOS 26 official 22 iOS 26 official 22
iOS 26 official 27 iOS 26 official 27
iOS 26 official 28 iOS 26 official 28
iOS 26 official 29 iOS 26 official 29
iOS 26 official 30 iOS 26 official 30
iOS 26 official 31 iOS 26 official 31
Je však třeba dodat, že „release candidate“ nemusí nutně znamenat stoprocentně finální podobu. Pokud Apple během následujících dnů objeví nějakou kritickou chybu, může rychle vydat ještě druhou RC verzi, aby ji opravil ještě před veřejným spuštěním. Pro uživatele, kteří už na svých zařízeních mají beta verzi iOS 26, je RC dostupná k okamžité instalaci. Ti, kteří betu nezkoušeli, mají dvě možnosti. Buď se zapojit nyní a získat předběžný přístup k novinkám, nebo si počkat na oficiální verzi příští týden, která bude přece jen zaručeně nejvyladěnější.

