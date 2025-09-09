Apple vydává iOS 26 RC

Apple právě po svém velkém zářijovém eventu uvolnil pro testery iOS 26 RC (release candidate). Tato verze je obvykle poslední zastávkou před ostrým vydáním softwaru, které je naplánováno na příští týden. Během celého léta probíhalo testování iOS 26 mezi vývojáři i dobrovolníky z veřejného beta programu. Dnešní RC verze představuje nejstabilnější a nejúplnější podobu systému, kterou jsme zatím mohli vidět. Obsahuje všechny hlavní novinky i finální úpravy, které by se měly dostat k široké veřejnosti.
Je však třeba dodat, že „release candidate“ nemusí nutně znamenat stoprocentně finální podobu. Pokud Apple během následujících dnů objeví nějakou kritickou chybu, může rychle vydat ještě druhou RC verzi, aby ji opravil ještě před veřejným spuštěním. Pro uživatele, kteří už na svých zařízeních mají beta verzi iOS 26, je RC dostupná k okamžité instalaci. Ti, kteří betu nezkoušeli, mají dvě možnosti. Buď se zapojit nyní a získat předběžný přístup k novinkám, nebo si počkat na oficiální verzi příští týden, která bude přece jen zaručeně nejvyladěnější.