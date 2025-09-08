Stříhejte jako profík! Na iPhony míří střihačská aplikace Adobe Premiere

Adobe oznámilo, že jeho vrcholný software pro střih videa Premiere bude poprvé dostupný i na iPhonu. Aplikace Premiere on iPhone vstoupila do „předobjednávek“ v App Store minulý týden a ke stažení zdarma bude k dispozici koncem měsíce. Mobilní verze Premiere přináší zcela přepracované rozhraní pro dotykové ovládání, ale zároveň si zachovává klíčové nástroje známé z desktopu. Tvůrci mohou stříhat, vrstvit a jemně dolaďovat záběry s přesností na jednotlivé snímky. Nechybí automatické titulky, stylizované podtitulky, neomezený počet stop ani podpora pro 4K HDR video.
Aplikace je navržena pro rychlou tvorbu obsahu na cestách. Projekty lze exportovat jediným klepnutím přímo na TikTok, YouTube Shorts nebo Instagram. Současně je možné přenést soubor do desktopového Premiere Pro pro pokročilejší práci. Vestavěná funkce automatického ořezu udržuje hlavní objekt vždy v záběru, což zrychluje publikování na více platformách. Premiere na iPhonu také integruje Adobe Firefly, tedy generativní AI trénovanou na placeném obsahu. Tvůrci si tak mohou přímo v aplikaci vytvářet samolepky, obrázky i video prvky. Součástí je i mobilní nahrávací studio s nástroji pro dabing, hlasové efekty a funkcí Enhance Speech pro vyčištění zvuku i v hlučném prostředí. Základní verze aplikace je zdarma a bez reklam, některé pokročilé funkce (například rozšířené úložiště či AI generování obsahu) však budou zpoplatněny. Adobe plánuje ostré vydání na 30. září, přičemž aplikace bude kromě iPhonu dostupná také na iPadu a Apple Vision Pro. Podmínkou je mít systém iOS 17, iPadOS 17 nebo visionOS 1.0 a novější.