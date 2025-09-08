Zavřít reklamu

Stojánek na iPhone pro milovníky F1 je vyroben přímo z kusu monopostu

Milujete F1 a hledáte stylový stojánek na mobil? Pak jste ho právě našli. Přímo na stránkách F1 Authentics, což je oficiální prodej relikvií z F1 nově najdete stojánky na telfon vyrobené z ozubeného kolečka přímo z převodovky jednoho z monopostů F1, která byla použita během závodu. Stojánek je vyroben týmem z F1 Authentics a nabízí možnost, jak mít kousek skutečného monopostu přímo na vašem stole a používat jej den co den. Ozubené kolečko v převodovce je neuvěřitelné tím, že je tak odolné, aby dokázalo snášet přeřazení za pouhých 30 milisekund s tím, že jezdec řadí v průměru 60 krát za jedno kolo. Pokud tedy chcete kousek formule na svém stole, pak máte možnost, cena je 233€ a k dispozici máte různé barvy podložek. Nakupovat můžete přímo na f1authentics.com

Polished Gear Ratio Phone Holder RED 1.jpg Polished_Gear_Ratio_Phone_Holder_RED_1.jpg
Polished Gear Ratio Phone Holder RED 4.jpg Polished_Gear_Ratio_Phone_Holder_RED_4.jpg
Polished Gear Ratio Phone Holder YELLOW 1.jpg Polished_Gear_Ratio_Phone_Holder_YELLOW_1.jpg
Polished Gear Ratio Phone Holder YELLOW 4.jpg Polished_Gear_Ratio_Phone_Holder_YELLOW_4.jpg
PolishedGearRatioPhoneHolderRED 5.jpg PolishedGearRatioPhoneHolderRED_5.jpg
PolishedGearRatioPhoneHolderYELLOW 5.jpg PolishedGearRatioPhoneHolderYELLOW_5.jpg
