iPhone 17 live stream: Sledujte živě největší mobilní událost roku!

iPhone 17 live stream si nesmí nechat ujít žádný fanoušek Applu. Už v úterý 9. září od 19:00 středoevropského času (10:00 PT) se totiž zvedne opona první podzimní Apple Keynote roku 2025, která slibuje být jednou z největších za poslední roky. Oficiální stream poběží tradičně na YouTube v angličtině, ale pokud dáváte přednost češtině, máme pro vás připravený kompletní živý přepis přímo v tomto článku. Budete tak mít všechny novinky v reálném čase bez jazykových bariér a s detailním kontextem.

iPhone 17 koncept 2025 07 21 v 10.07.14 iPhone 17 koncept 2025-07-21 v 10.07.14
iPhone 17 koncept 2025 07 21 v 10.07.26 iPhone 17 koncept 2025-07-21 v 10.07.26
iPhone 17 koncept 2025 07 21 v 10.07.39 iPhone 17 koncept 2025-07-21 v 10.07.39
iPhone 17 koncept 2025 07 21 v 10.07.56 iPhone 17 koncept 2025-07-21 v 10.07.56
iPhone 17 koncept 2025 07 21 v 10.08.06 iPhone 17 koncept 2025-07-21 v 10.08.06
iPhone 17 koncept 2025 07 21 v 10.08.14 iPhone 17 koncept 2025-07-21 v 10.08.14
iPhone 17 koncept 2025 07 21 v 10.08.21 iPhone 17 koncept 2025-07-21 v 10.08.21
iPhone 17 koncept 2025 07 21 v 10.08.32 iPhone 17 koncept 2025-07-21 v 10.08.32
iPhone 17 koncept 2025 07 21 v 10.08.40 iPhone 17 koncept 2025-07-21 v 10.08.40
iPhone 17 koncept 2025 07 21 v 10.08.47 iPhone 17 koncept 2025-07-21 v 10.08.47
iPhone 17 koncept 2025 07 21 v 10.09.05 iPhone 17 koncept 2025-07-21 v 10.09.05
iPhone 17 koncept 2025 07 21 v 10.09.15 iPhone 17 koncept 2025-07-21 v 10.09.15
iPhone 17 koncept 2025 07 21 v 10.09.26 iPhone 17 koncept 2025-07-21 v 10.09.26
A že bude o čem psát. Apple má připravený zbrusu nový iPhone 17, iPhone 17 Air i iPhone 17 Pro, které posunou hranice mobilní techniky zase o kus dál. Kromě nich se očekává i odhalení Apple Watch Series 11, robustní Apple Watch Ultra 3 a dočkat bychom se měli také nových AirPods Pro 3. Klidně ale můžeme být svědky i dalších překvapení, která zatím Apple drží pod pokličkou.

Pokud tedy chcete být u všeho důležitého, úterní večer věnujte obrazovkám. Na Letem světem Applem pro vás kromě živého přepisu chystáme i první články shrnující všechny představené novinky, takže vám nic neunikne. Jedno je jasné – Apple si pro nás přichystal podzimní show, kterou byste rozhodně neměli minout.

