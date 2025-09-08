Apple prý trénuje svou AI na ukradených knihách, teď za to míří před soud

Apple čelí nové hromadné žalobě kvůli údajnému zneužití autorsky chráněných děl při trénování svého jazykového modelu pro Apple Intelligence. Žalobu podali spisovatelé Grady Hendrix a Jennifer Roberson u federálního soudu v Kalifornii.
Apple Intelligence z ukradených dat?
Podle podrobností zveřejněných agenturou Reuters se Apple údajně opíral o dataset s názvem Books3, který vychází z obsahu „stínové knihovny“ Bibliotik. Ta podle žaloby obsahovala tisíce pirátských kopií knih. Books3 byl krátce dostupný na platformě HuggingFace a později se stal součástí datasetu RedPajama, využívaného v modelech OpenELM. Ty Apple zpřístupnil v roce 2024.
Žalobci tvrdí, že pokud byl tento dataset použit pro vývoj OpenELM, je velmi pravděpodobné, že stejné postupy Apple využil i pro vývoj svých Foundation Language Models, které jsou základem Apple Intelligence.
Autoři zároveň upozorňují, že Apple se nepokusil kontaktovat ani odměnit autory knih, jejichž obsah měl být použit k trénování modelů. Požadují soudní řízení s porotou, náhradu škody, zničení modelů vytvořených s tímto datasetem a proplacení právních výdajů.
Apple dbá na soukromí a etice
Apple se dosud prezentoval jako firma, která si dává zvlášť záležet na etice AI. V minulosti uzavřel dohody s vydavateli a společností Shutterstock, aby mohl legálně využívat texty i obrázky pro trénink. Firma se také veřejně zavázala respektovat pravidla robots.txt a nevytěžovat obsah webů bez souhlasu majitelů.
Zda ale Apple skutečně využil pirátský obsah, bude nyní předmětem soudního přezkumu.