Zajímavé iOS aplikace, které by vám neměly uniknout

Quill Daily Newsletter
Quill Daily Newsletter je aplikace, která vám každé ráno naservíruje výběr těch nejdůležitějších zpráv, aniž byste museli trávit hodiny procházením zpravodajských webů. Automaticky prochází tisíce článků z různých zdrojů a z nich vybere jen to podstatné – od aktuálních světových událostí přes kulturu a sport až po byznys a technologické novinky. Díky důrazu na nejčtenější a nejdiskutovanější témata získáte rychlý přehled o tom, co hýbe světem, a to během několika minut, kdekoli zrovna jste.
Doppi
Doppi je elegantní hudební přehrávač pro iPhone, který ocení zejména ti, kdo chtějí mít svou hudební knihovnu plně pod kontrolou. Uživatelům nabízí jednoduché a přehledné rozhraní, možnost přehrávání ve vysoké kvalitě včetně formátů jako FLAC, a pohodlný import skladeb z různých zdrojů. Nechybí podpora CarPlay, integrace se Siri i využití Zkratek pro rychlejší ovládání. Aplikace je tak ideální volbou pro všechny, kdo hledají spolehlivý a funkčně bohatý nástroj pro každodenní poslech hudby.
FocusMinny
FocusMinny je praktická aplikace, která vám pomůže získat větší kontrolu nad časem a soustředěním při práci i studiu. Umožňuje vytvářet úkoly, sledovat jejich plnění a díky blokování vyrušujících podnětů vás udrží v plném nasazení po celou dobu pracovního cyklu. Její intuitivní prostředí podporuje přirozený pracovní rytmus – od nastavení priorit až po dokončení jednotlivých kroků. Velkou výhodou je také možnost používání bez připojení k internetu, takže se můžete spolehnout, že vaše data zůstanou v bezpečí a produktivitu nic nepřeruší.
timeEdition – Time Tracking
timeEdition – Time Tracking je užitečný nástroj pro každého, kdo potřebuje mít přehled o svém čase a aktivitách. Aplikace umožňuje jednoduše zaznamenávat odpracované hodiny, přiřazovat je konkrétním klientům, projektům či úkolům a následně využít získaná data pro fakturaci nebo analýzu produktivity. Díky důrazu na přehlednost nabízí pouze funkce, které skutečně využijete každý den – od spuštění a zastavení měření až po zobrazení celkového času. Výsledkem je praktický pomocník, se kterým snadno zorganizujete svou práci a získáte jasný obraz o tom, kolik úsilí věnujete jednotlivým činnostem.
Rolly
Rolly je moderní aplikace pro správu financí, která využívá umělou inteligenci k jednoduchému zaznamenávání výdajů a příjmů prostřednictvím chatové konverzace. Díky podpoře více jazyků a měn, včetně jejich automatické konverze, se snadno přizpůsobí i cestování nebo práci s různými rozpočty. Uživatelé si mohou vytvářet více peněženek s individuálním nastavením, což usnadňuje oddělení každodenních nákladů od plánů na dovolenou či projektových výdajů.