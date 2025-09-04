Prolistujte si retro programátorské příručky o Macu a projděte si tak historii jablečných počítačů

Pamatujete si ještě doby, kdy byl svět počítačů teprve v počátcích svého masivního šíření? Pak vás možná potěší zpráva, že existuje místo, které vám umožní vrátit se do těchto začátků a podívat se na to, jak Apple a jeho uživatelé společně psali první kapitoly digitální historie.
O víkendu upozornil John Gruber z webu Daring Fireball na fascinující sbírku raných programátorských knih o počítačích Macintosh (přes Michaela Tsai). Jde o pečlivě sestavený katalog více než 150 titulů, které sahají až do roku 1983 a pokrývají všechno od AppleSoft BASIC až po vývoj her pro první Macy. Ať už jste u toho tehdy byli, nebo jste se k počítačům Apple dostali až mnohem později, věřte: stojí se do archivu ponořit.
Zmíněná digitální galerie nabízí v současné chvíli 158 titulů. Najdete mezi nimi například oficiální manuály Applu Inside Macintosh X Ref, knihu Stevea Chernicoffa How to Write Macintosh Software nebo ikonické Macintosh Human Interface Guidelines z roku 1992, které je i dnes radost prolistovat. Kuriózním klenotem je pak publikace Artificial Intelligence Programming on the Macintosh od Dana Shafera z roku 1986 – opravdový poklad, zejména s ohledem na dnešní debaty o umělé inteligenci.
Fotogalerie
I v případě, že jste zrod Macintoshe nezažili, nabízí tato knihovna jedinečný vhled do toho, jak se uživatelé, vývojáři i samotný Apple společně učili využívat možnosti nového fenoménu osobních počítačů. Na stránkách těchto knih je krásně vidět, jak se postupně formoval styl práce, programátorské postupy i samotná filozofie uživatelského rozhraní, která je dodnes pro Apple charakteristická. Pro pamětníky může zase být procházení naskenovaných příruček příjemným návratem – vzpomínkou na dobu, kdy se kód psal na počítačích, které dnes patří do muzea, ale tehdy představovaly špičku inovace.
Digitální knihovnu publikací o Macu a programování najdete zde.