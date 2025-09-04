iPhone 17 RAM paměť je venku! Kolik operační paměti jednotlivé modely nabídnou?

S RAM pamětí se u letošní generace iPhonů šetřit nebude. Tvrdí to minimálně analytici z TrendForce na základě svých čerstvých zjištění z dodavatelského řetězce Applu, který se v současnosti aktivně připravuje na blížící se představení a následný start prodejů novinek. Navýšení RAM paměti u 3 ze 4 chystaných modelů přitom ve výsledku nepřekvapí vzhledem k tomu, že funkce umělé inteligence v rámci Apple Intelligence jsou právě na RAM paměť náročné.
Zdroje analytiků tvrdí konkrétně to, že zatímco základní iPhone 17 dostane „jen“ 8GB RAM paměti, takže si meziročně nepolepší ani o píď, zbylé modely ve formě iPhone 17 Air, 17 Pro a 17 Pro Max nabídnou 12GB RAM. Loni přitom měla řada Pro „jen“ 8GB RAM, přičemž iPhone 17 Air je pak náhradou za 16 Plus, který měl taktéž 8GB RAM. Jedním dechem se nicméně sluší dodat, že navýšení RAM ve výsledku uživatelé prakticky nepocítí, jelikož už nyní jsou iPhony extrémně svižné a s RAM pracují perfektně. Navýšení operační paměti je tak spíš skutečně přípravou na budoucí aktualizace Apple Intelligence, které by měly přinášet čím dál tím náročnější funkce, pro které bude potřeba právě vyšší RAM paměť. Ale kdo ví, třeba Apple příští týden z rukávu vytáhne i funkce, které s AI nesouvisí, ale vyšší RAM u nich oceníme.