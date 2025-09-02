Tyto oblíbené elektromobily konečně dostanou podporu Apple Car Key

Americký výrobce elektromobilů Rivian po více než roce od slibu spustil podporu Apple Car Key (autoklíče) pro druhou generaci svých modelů R1S a R1T. Digitální klíč lze nyní přidat do aplikace Peněženka (Wallet) na iPhonu nebo Apple Watch.
Podle informací serveru MacRumors, které odhalil přispěvatel Aaron Perris, byla podpora funkce aktivována ze strany Applu, a tak by se měla brzy objevit i u uživatelů těchto vozů. Samotný Rivian zatím oficiální oznámení nevydal, ale Apple funkci na svém konci už zpřístupnil.
Autoklíč odemkne pouhým přiložením iPhonu nebo Apple Watch
Funkce Apple Car Key umožňuje odemknout vozidlo pouhým přiložením iPhonu nebo hodinek Apple Watch k NFC čtečce auta. U zařízení s podporou Ultra Wideband navíc funguje i automatické rozpoznání klíče, i když je telefon například v kapse.
Rivian sice nabízel vlastní digitální klíč skrze mobilní aplikaci, ale podpora Apple Wallet přináší plynulejší integraci pro uživatele iOS zařízení. Očekává se, že bude podporována i funkce Express Mode, která umožní odemykání i v případě, kdy je zařízení vybito a vypnuto.
Fotogalerie
Zajímavé je, že zatímco Apple Car Key se nyní do Rivian vozů dostal, automobilka stále odmítá CarPlay. Šéf společnosti RJ Scaringe loni prohlásil, že ponechání ovládání funkcí Applu by narušilo vizi plně integrovaného systému přímo od Rivianu.
Přesto se automobilka přibližuje uživatelům Applu – kromě Car Key totiž vozy Rivian již podporují Apple Music se Spatial Audio.