iOS 18.7 se blíží! Půjde o poslední aktualizaci pro starší iPhony?

Apple připravuje vydání aktualizace iOS 18.7, která se v posledních dnech objevila ve statistikách navštěvovaných webů jako zdroj příchodu. Očekává se, že tato verze bude vydána během září, pravděpodobně souběžně s příchodem iOS 26.
iOS 18.7 společně s iOS 26?
Zatímco iOS 26 bude určeno pro iPhony 11 a novější, iOS 18.7 by mohlo být poslední systémovou aktualizací pro oblíbené modely iPhone XS, iPhone XS Max a iPhone XR. Tyto zařízení již nebudou kompatibilní s iOS 26, a Apple tak uzavře jejich softwarovou podporu.
iOS 18.7 pravděpodobně nepřinese žádné výrazné novinky, ale zaměří se především na opravy bezpečnostních chyb a vylepšení stability systému. Přesto jde o důležitý update pro ty, kteří na starších iPhonech setrvávají.
Mezitím Apple dokončuje přípravy na vydání iOS 26, který prošel několikaměsíčním beta testováním a má být uvolněn v polovině září. Pokud Apple dodrží tradici, mohl by být dostupný v týdnu po představení nových iPhonů.
Pro připomenutí – zde je přehled předchozích dat vydání:
- iOS 18 – 16. září 2024
- iOS 17 – 18. září 2023
- iOS 16 – 12. září 2022
- iOS 15 – 20. září 2021
- iOS 14 – 16. září 2020
iOS 26 by tedy mohlo být pravděpodobně k dispozici už od 15. září 2025.