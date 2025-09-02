Zavřít reklamu

Apple přidává do Xcode 26 podporu GPT-5 i Claude Sonnet

Martin Hradecký
Apple vydal sedmou betaverzi Xcode 26, která přináší zásadní novinky pro vývojáře pracující s umělou inteligencí. Nejdůležitější změnou je plná podpora modelu GPT-5 a možnost připojit Claude Sonnet 4 přímo v prostředí vývoje.

Xcode 26 s AI

V rámci nástroje ChatGPT v Xcode si nyní vývojáři mohou vybrat mezi modely GPT-4.1 a GPT-5, přičemž právě GPT-5 je nově nastaven jako výchozí. Apple uvádí, že model GPT-5 je optimalizovaný pro rychlé a kvalitní výsledky, které budou dostačující pro většinu programovacích úloh.

Pro složitější problémy lze zvolit variantu GPT-5 (Reasoning), která klade důraz na přesnost a hlubší analýzu, i za cenu delšího čekání na výstup.

Vedle ChatGPT přibyla v aplikaci i možnost připojení modelu Claude od Anthropic. V nastavení v sekci Intelligence mohou uživatelé zadat svůj účet a začít používat Claude Sonnet 4 pro asistenci při kódování.

Xcode 26 se tak stává komplexním AI nástrojem, kde si vývojáři mohou zvolit preferovaný jazykový model – ať už od OpenAI, Anthropic nebo jiné platformy. Apple navíc umožňuje připojit vlastní API klíče a pracovat s lokálními modely na Macích s čipy Apple Silicon.

