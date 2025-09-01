V Kolíně otevřel již 10. iStores v ČR! Podívejte se, jak parádně to v něm vypadá a kde přesně jej najdete

Fanoušci Applu z Kolína a okolí mají další důvod k radosti. V pátek 29. srpna zde totiž v OC Futurum otevřel novou pobočku Apple Premium Partner iStores a to v opravdu velkém stylu. Kromě parádních slev na Apple produkty zde totiž rozdal i spoustu dárků, kdy například prvních 50 zákazníků dostalo k nákupu zdarma powerbanku iStores by Epico Mag+ Stand Power Bank 7000 mAh. Nebyly to však jen slevy a dárky zdarma, kterými chtěl iStores v Kolíně zaujmout. Jeho nová prodejna je totiž opravdu velmi pěkná, o čemž se můžete přesvědčit ve fotogalerii níže. A jen pro zajímavost, kolínský iStores se stal jubilejní 10. iStores prodejnou otevřenou v České republice.
Fotogalerie
Novou pobočku iStores v Kolíně najdete konkrétně v prvním patře OC Futurum kousek od KFC, New Yorkeru či CCC. Pro lepší orientaci můžete využít mapku níže, na které je poloha obchodu znázorněna. Pokud jste tedy z okolí Kolína, určitě doporučujeme se na novou pobočku iStores zastavit, protože stojí rozhodně za to! Kromě ochotného personálu a nového interiéru vás zde totiž přivítají i mnohé Apple produkty, které si zde můžete vyzkoušet a rozhodnout se tak, zda jsou pro vás ty pravé.