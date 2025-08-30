V Apple Store na 5th Avenue najdete sérii unikátních fotografií, pojďte se na ně podívat

Pokud zavítáte do nejikoničtějšího obchodu Apple na světě na 5th Avenue, pak neváhejte a využijte i jejich toaletu. Sice nejbližší toalety najdete hned kousek v Central Parku, ovšem na těch neuvidíte to co tady. V malé chodbě vedoucí k toaletám totiž Apple vystavuje obrazy, které vám ukáží, jak šel čas s touto prodejnou. Jedná se o unikátní fotografie, které nemáte nikde jinde možnost vidět. Na fotografiích je k vidění jak původně vypadalo náměstí na konci 5th Avenue, na kterém vyrostl nejikoničtější obchod Applu na světě. Následuje fotografie, na které můžete vidět, jak probíhala samotná stavba podzemního Apple Store a také fotografie z doby, kdy již byl sice Apple Store otevřený, ovšem nevyužíval přirozeného světla a nad jeho stropem byla dvojice fontánek.
Nechybí pak ani fotografie, na které můžete vidět nejnovější a stále aktuální verzi Apple Store, kde Apple přidal množství světlíků, díky kterým využívá denní světlo k osvícení vnitřních prostor prodejny. Bohužel v současné době je celé náměstí včetně skleněné kostky zakryto střechou a obchod již nevypadá zdaleka tak dobře, jako dřív. Pokud tedy zavítáte do tohoto Apple Store, pak si cestou na toaletu prohlédněte sérii fotografií, které nikde jinde na světě neuvidíte.