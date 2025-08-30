Zavřít reklamu

V Apple Store na 5th Avenue najdete sérii unikátních fotografií, pojďte se na ně podívat

Vše o Apple
Roman Zavřel
0

Pokud zavítáte do nejikoničtějšího obchodu Apple na světě na 5th Avenue, pak neváhejte a využijte i jejich toaletu. Sice nejbližší toalety najdete hned kousek v Central Parku, ovšem na těch neuvidíte to co tady. V malé chodbě vedoucí k toaletám totiž Apple vystavuje obrazy, které vám ukáží, jak šel čas s touto prodejnou. Jedná se o unikátní fotografie, které nemáte nikde jinde možnost vidět. Na fotografiích je k vidění jak původně vypadalo náměstí na konci 5th Avenue, na kterém vyrostl nejikoničtější obchod Applu na světě. Následuje fotografie, na které můžete vidět, jak probíhala samotná stavba podzemního Apple Store a také fotografie z doby, kdy již byl sice Apple Store otevřený, ovšem nevyužíval přirozeného světla a nad jeho stropem byla dvojice fontánek.

Nechybí pak ani fotografie, na které můžete vidět nejnovější a stále aktuální verzi Apple Store, kde Apple přidal množství světlíků, díky kterým využívá denní světlo k osvícení vnitřních prostor prodejny. Bohužel v současné době je celé náměstí včetně skleněné kostky zakryto střechou a obchod již nevypadá zdaleka tak dobře, jako dřív. Pokud tedy zavítáte do tohoto Apple Store, pak si cestou na toaletu prohlédněte sérii fotografií, které nikde jinde na světě neuvidíte.

5th avenue 20 years ago 5th avenue 20 years ago
5th avenue before apple store 5th avenue before apple store
5th avenue apple store building 5th avenue apple store building
Apple Store 5th avenue 15 years ago Apple Store 5th avenue 15 years ago
Actual photo of 5th avenue Apple Store Actual photo of 5th avenue Apple Store
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.