Nejlepší Netflix novinky, které na něj dorazily tento týden

I v tomto víkendu Netflix přidal několik zajímavých pořadů. Pojďme se na ně podívat.
Dva hroby
Dramatický seriál. Isabel žila poklidným životem. Při pátrání po zmizelé vnučce se ale nezastaví před ničím a překoná veškeré hranice. Seriál má tři díly.
Neznámé číslo: Toxické textovky
Puberťačce a jejímu klukovi chodí do telefonu jedna hnusná textovka za druhou. Kdo je posílá, a hlavně proč? Dokument plný zvratů odhalí šokující pravdu. Dokumentární film.
Můj život s Walterovic kluky (série 2)
Emotivní seriál podle románu od Ali Novak, v němž si mladá holka zvyká na život na ranči. Druhá série má 10 epizod.
Katrina: Projít si vodou i peklem
Před dvaceti lety se štěstím přežili řádění hurikánu Katrina. Teď vzpomínají, jak jim převrátil život vzhůru nohama a naplno odhalil nerovnoprávnost ve společnosti. Dokumentární pořad.