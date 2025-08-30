Zavřít reklamu

Nejlepší Netflix novinky, které na něj dorazily tento týden

Ostatní články
Jan Vajdák
0
< >

I v tomto víkendu Netflix přidal několik zajímavých pořadů. Pojďme se na ně podívat.

Dva hroby

Dramatický seriál. Isabel žila poklidným životem. Při pátrání po zmizelé vnučce se ale nezastaví před ničím a překoná veškeré hranice. Seriál má tři díly.

Neznámé číslo: Toxické textovky

Puberťačce a jejímu klukovi chodí do telefonu jedna hnusná textovka za druhou. Kdo je posílá, a hlavně proč? Dokument plný zvratů odhalí šokující pravdu. Dokumentární film.

Můj život s Walterovic kluky (série 2)

Emotivní seriál podle románu od Ali Novak, v němž si mladá holka zvyká na život na ranči. Druhá série má 10 epizod.

Katrina: Projít si vodou i peklem

Před dvaceti lety se štěstím přežili řádění hurikánu Katrina. Teď vzpomínají, jak jim převrátil život vzhůru nohama a naplno odhalil nerovnoprávnost ve společnosti. Dokumentární pořad.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.