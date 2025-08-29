iPhone 17 míří k pozoruhodnému rekordu!

iPhone 17, který bude představen už 9. září, se může stát historickým milníkem. Podle aktuálních spekulací zůstane nejaktuálnějším základním modelem rekordních 18 měsíců – což by překonalo 15 let starý rekord iPhonu 4.
iPhone 4: Dlouholetý král mezi iPhony
Když Apple v červnu 2010 uvedl iPhone 4, držel se na vrcholu nabídky téměř 16 měsíců. Tehdejší přechod z letního na podzimní cyklus uvedení nových iPhonů způsobil neobvyklou prodlevu, která frustrovala uživatele čekající na iPhone 5. Místo něj přišel iPhone 4S s identickým designem a několika novinkami uvnitř – včetně premiéry hlasové asistentky Siri.
Od té doby žádný jiný model základní řady nedosáhl tak dlouhého období na vrcholu. Nejblíže byl iPhone 11 Pro, který vydržel 13 měsíců kvůli zpoždění iPhonu 12 během pandemie. Rekordy sice drží i modely jako iPhone SE a SE 2 s mezerou přes čtyři roky, ale ty do vlajkové řady nepatří.
iPhone 17: Nový rekordman?
Podle dostupných informací Apple neuvede nástupce iPhonu 17 dříve než na jaře 2027. To znamená, že tento model bude vlajkovou lodí standardní řady přibližně 18 měsíců. V porovnání s 477 dny iPhonu 4 je to nový rekord v historii značky.
Rozdíl oproti době iPhonu 4 spočívá v rozšíření nabídky. Apple dnes uvádí každý rok i modely Pro a Plus (teď Air), které přinášejí novinky i v mezičase. Navíc se očekává, že iPhone 18 přinese první skládací konstrukci, což bude zásadní hardwarová změna.
Apple již oficiálně potvrdil akci „Awe Dropping“, která se uskuteční 9. září. Očekává se představení iPhonu 17, 17 Air, 17 Pro a 17 Pro Max, společně s novou generací Apple Watch. Pro zajímavost: nejkratší vlajkový cyklus měl iPhone X, který byl nahrazen iPhonem XS už po 10 měsících. Důvodem bylo zpoždění při uvedení iPhonu X na trh až v listopadu 2017.