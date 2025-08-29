Chytré telefony se opět kupují jako teplé rohlíky a hlavní podíl na tom má Apple!

Rok 2025 přináší na trhu se smartphony nečekané zvraty. Výzkumná agentura IDC nejprve předpovídala růst 2,6 %, následně jej v květnu snížila na pouhých 0,6 %. Nyní svůj odhad znovu upravila – očekává 1% růst, a to hlavně díky prudkému vzestupu iOS zařízení.
Rizika slábnou, iOS zrychluje
Při snížení předpovědi v květnu IDC uvedla jako důvod nejistotu kolem celních poplatků, inflaci a sníženou ochotu spotřebitelů utrácet. Tyto faktory sice přetrvávají, ale už nejsou tak zásadní. Nová prognóza počítá s tím, že trh zakončí rok s 1% růstem – hlavně díky 3,9% růstu iOS zařízení, což značí zdravou poptávku po výměně starších modelů.
Nabila Popal z IDC k tomu dodává: „Nestabilita celních tarifů je nyní jen hlukem v pozadí. Výrobci by se měli soustředit na diverzifikaci výroby a dodavatelských řetězců, protože poptávka zůstává zdravá ve většině regionů.“ Konkrétní regionální růst v roce 2025 má podle IDC dosáhnout 3,6 % v USA, 6,5 % na Blízkém východě a v Africe a 0,8 % v Asii (bez Číny, kde se čeká 1% pokles).
GenAI a ohebné telefony jako budoucnost
IDC očekává pozitivní vývoj trhu i do roku 2029, především díky rostoucímu zájmu o skládací zařízení a vývoji generativní AI přímo v telefonech.
Anthony Scarsella z IDC říká:
„Očekáváme, že v roce 2025 bude dodáno více než 370 milionů telefonů s GenAI, což bude tvořit 30% trhu. Do roku 2029 by se měly stát GenAI schopnosti běžným standardem u většiny zařízení, včetně střední třídy – a dosáhnout 70% podílu.“
IDC zatím nezmiňuje Apple jako hybnou sílu v oblasti skládacích telefonů, přestože se stále častěji mluví o tom, že Apple svůj první skládací model chystá na příští rok.
Fotogalerie
Pro oblast ohebných telefonů IDC předpovídá 6% růst v roce 2025 (oproti 2 % v roce 2024), 6 % v roce 2026 a dokonce 11 % v roce 2027.