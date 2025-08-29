Agenta 47 znovu v akci: Na iPhony a iPady dorazil skvělý Hitman: World of Assassination

Ikonická série Hitman dorazila na iOS a iPadOS. Novinka s názvem Hitman: World of Assassination umožňuje hráčům ujmout se role elitního zabijáka Agenta 47 a plnit kontrakty v rozsáhlých sandboxových prostředích na známých světových lokacích. Hra byla kompletně přepracována pro dotykové ovládání, které využívá kontextová tlačítka dynamicky se měnící podle situace na obrazovce. Pro fanoušky klasického hraní nechybí ani plná podpora ovladačů třetích stran, takže zážitek lze přizpůsobit preferencím každého hráče.
Hitman World of Assassination je dostupný na iPhone 16, iPhone 15 Pro a 15 Pro Max, iPad Pro a iPad Air s čipem M1 a novějším iPad mini s čipem A17 Pro. Podmínkou je iOS 18.0 nebo iPadOS 18 a novější. Plná hra stojí na App Storu 1990 Kč, což je srovnatelné s konzolovými verzemi. Pro nováčky je k dispozici tréninková mise ICA Facility a eskalace v Dubaji zdarma. Vývojáři také potvrdili, že oblíbený Freelancer mód dorazí v pozdějším updatu. A v roce 2025 se Hitman chystá také na Mac s Apple Silicon.