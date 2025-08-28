Vítr v Česku dnes: Jak jej jednoduše sledovat na smartphonu

Do České republiky vtrhl velkou silou vítr, který na většině našeho území komplikuje již pěkných pár hodin život mnoha lidem. Pokud vás zajímá, zda zasáhne tato nepříjemnost i vaše bydliště a popřípadě v jaké míře, máme pro vás dobrou zprávu. Připravili jsme pro vás totiž výčet aplikací, které vám sledování průběhu větru, umožní.
Ventusky
Zřejmě nejlepší aplikací pro sledování větru je Ventusky. Ta totiž nabízí velmi povedené animace větru, respektive jeho proudění. Díky tomu si tak mohou uživatelé udělat o jeho směru, ale i síle skvělý přehled, což se bude v následujících hodinách a dnech rozhodně hodit. Aplikace má navíc velmi pěkné uživatelské rozhraní a pracovat s ní je tak opravdová radost. Kromě animací větru nabízí samozřejmě i kompletní předpověď počasí včetně numerických modelů, informací o sněhové pokrývce, tlaku vzduchu, rosném bodu a dalších věcech. Její cena je 79 korun. Pokud by se vám tato částka nechtěla utrácet, pro sledování větru si zřejmě vystačíte i s webovou verzí aplikace, která jeho animace nabízí též.
Fotogalerie
Windy
Aplikaci Windy zřejmě nemusíme tuzemským jablíčkářům sáhodlouze přestavovat. Jedná se totiž o jednu z nejoblíbenějších aplikací svého druhu u nás, za což vděčí jak svému přívětivému grafickému zpracování, tak obrovském množství informací, které obsahuje. Mezi těmi naleznete samozřejmě i údaje o větru, které doplňuje animace jeho směru. I z Windy se tak velmi jednoduše dozvíte, zda zrovna vaše bydliště zasáhne v následujících hodinách orkán a potažmo, jaké rychlosti vítr zřejmě dosáhne. Potěšující je, že tyto informace dostanete z aplikace zcela zdarma.
Fotogalerie #2
Počasí & radar
Pokud nelačníte po grafech směru větru, ale stačí vám si počíst o jeho rychlosti v aplikaci, která má dle mého názoru jeden z nejpřívětivějších grafických zpracování u aplikací na počasí, Počasí & radar vás nadchne. Nabízí totiž skutečně obrovské množství informací, které nejsou jako u většiny aplikací na počasí zaznamenány jen ve strohých tabulkách či grafech, ale rovnou ve článcích, díky kterým je jejich pochopení mnohdy daleko jednodušší. Pokud pak na tabulky a grafy přeci jen jste, čerpat z nich můžete samozřejmě i zde – byť ne v takové míře jako například u dvou výše zmíněných aplikací.
Fotogalerie #3
ČHMÚ a ČHMÚ+
Že má český hydrometeorologický ústav své vlastní iOS aplikace jste zřejmě již zaznamenali, jelikož o nich bylo po jejich vydání dost slyšet. Svým grafickým zpracováním sice možná nenadchne, množstvím dat v ní dostupných však ano. Teploty, vítr, stav ovzduší, aktivita klíšťat – to a mnohem víc tyto aplikace nabízí. Nechybí v nich samozřejmě ani záložka výstrah, ve kterých se zobrazují veškeré výstrahy vydané ústavem pro Českou republiku. Nyní v nich tak již svítí i výstraha před silným větrem, který s orkánem na naše území dorazí. Stažení těchto aplikací bych tak doporučil už pro jejich komplexnost.
Fotogalerie #4
Yr.no
Pro sledování větru je velmi dobrá i aplikace Yr.no. Je sice v angličtině, nicméně díky jejímu grafickému zpracování rozhodně nemusíte angličtinou vládnout, abyste veškerá data z ní pochopili. Aplikace nabízí poměrně detailní předpověď jak vývoje teplot a počasí, tak i změn rychlosti a směru větru, kterou symbolizují šipky. Samozřejmostí jsou pak údaje typu východ/západ slunce, množství srážek či různé grafy předpovídající jak budoucí teploty, tak intenzitu a směr větru. Zkrátka příjemná komplexní aplikace, která si zaslouží dostat příležitost.