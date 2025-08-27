Vyzvednutí z AlzaBoxů je ještě snazší! Alza nově doručí zásilky do nižších schránek

Alza.cz přichází s novou službou pro své zákazníky – doručení balíku do nižší schránky v rámci sítě více než 2 850 AlzaBoxů napříč Českem. Tato možnost je dostupná u objednávek zboží, které má Alza na svém webu. Novinka usnadní vyzvedávání zásilek především těm, kdo mají problémy s přístupem k vyšším schránkám. O novince informovala Alza skrze tiskovou zprávu.
Zákazníci si nově můžou zvolit doručení „do nízké výšky“ zaškrtnutím příslušného políčka při výběru AlzaBoxu. Systém tuto volbu zaeviduje a při naskladňování zásilky upřednostní schránky ve spodních patrech boxu. Maximální výška schránky pro tuto službu bude 140 cm. „Jsme si vědomi toho, že dostupnost je klíčová, a neustále hledáme způsoby, jak zlepšit zákaznickou zkušenost,“ říká PR manažerka Alzy Eliška Čeřovská. „Zavedení možnosti doručení do nižší výšky v AlzaBoxech je dalším krokem k tomu, aby naše služby byly co nejpohodlnější a nejdostupnější pro všechny.“
Ve výjimečných případech, kdy nebude možné zásilku umístit do schránky pod stanovenou hranicí, zákazník obdrží SMS zprávu s informací o skutečné výšce schránky.
Společnost má po celém Česku už více než 2 850 AlzaBoxů a jejich počet stále roste. Jde o otevřenou síť výdejních boxů, do které doručují všichni klíčoví dopravci – PPL, Balíkovna (Česká pošta), DPD i další. Zákazníci si tak mohou vyzvedávat zboží 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. „V rámci této otevřenosti nabízíme novinku doručování do nízké výšky i všem našim partnerům. Chceme tak vyzvednutí zásilek zjednodušit opravdu pro všechny zákazníky, a proto žádáme dopravce, aby tuto funkci společně s námi podpořili,“ uzavírá Čeřovská.