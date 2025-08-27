Jak se bude jmenovat nejtenčí letošní iPhone? Výrobci příslušenství mají jasno

Apple letos zásadně mění portfolio svých telefonů – model Plus má nahradit mnohem tenčí varianta, o které se dlouho spekuluje jako o „iPhone 17 Air“. Alternativně se hovořilo i o názvu „Slim“, ale podle aktuálních úniků se většina výrobců příslušenství přiklání právě k variantě Air.
Úniky naznačují název, ale jistotu nemáme
Na síti X se objevila fotografie tabulky s názvem „All 2025 iPhone Accessories“, která zřejmě pochází od některého z výrobců nebo distributorů. Tabulka uvádí jednotlivé produkty – obaly, tvrzená skla i další doplňky – spolu s modely iPhonů, pro které jsou určeny. Kromě standardních označení iPhone 17, 17 Pro a 17 Pro Max se zde objevuje i iPhone 17 Air.
Little iPhone leak at work today. 17 air is for sure in the next round of iPhones :) pic.twitter.com/Jn6FqgxobG
— jack❤️🔥 (@FrigidJW) August 26, 2025
Přestože tento seznam může naznačovat finální název, jeho původ není potvrzen. Účet, který obrázek zveřejnil, není známý jako důvěryhodný zdroj a existuje možnost, že jde o podvrh. Navíc i v případě, že je tabulka reálná, Apple může název změnit až na poslední chvíli.
Air nebo Slim? Jistotu budeme mít v září
Apple drží názvy nových produktů tradičně pod pokličkou až do oficiálního představení. Keynote se odehraje 9. září, a právě tehdy se veřejnost dozví, zda se tenký model bude jmenovat Air, nebo jinak. Mezitím ale výrobci příslušenství vsázejí na osvědčenou značku „Air“, která byla dříve použita například u iPadů nebo MacBooků.
Fotogalerie
Ať už se nový model nakonec bude jmenovat jakkoliv, je potvrzeno, že příslušenství bude připraveno včas. Trh s obaly a dalšími doplňky tradičně reaguje na nové iPhony velmi rychle – a letošek nebude výjimkou.