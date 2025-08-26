Takto láká Apple na blížící se představení nových iPhonů 17 na X

První podzimní Keynote letošního roku klepe na dveře, což pro Apple znamená jediné – poprask kolem ní je třeba rozdmýchat co nejvíc je to jen možné. O to se nyní pokouší i na Twitteru skrze hashflagy, které se pro něj staly již jakousi tradicí.
This will be the new #AppleEvent hashmoji pic.twitter.com/PvmWarqSud
— Hashmojis (@hashmojis) August 26, 2025
Hashflag použil Apple vůbec poprvé v roce 2020 u Keynote, na kterém odhalil novou generaci iPadů Air a Apple Watch. O měsíc později pak totéž, byť s jinou grafikou, zopakoval při představení iPhonů 12 s HomePody mini a poté pak i u prvních Maců s procesory Apple Silicon. Speciálního hashflagu jsme se dočkali i nyní u první letošní Keynote, která by měla přinést iPhony 17, Apple Watch 11 či Ultra 3 nebo AirTagy. Jak na něj?
Zatím bohužel nijak, jelikož se hashmoji teprve na X začíná propisovat a je funkční jen sporadicky. To by se ale mělo co nevidět změnit. Pak už bude stačit jen na Twitter tweetnout #AppleEvent. Jakmile tak učiníte, objeví se vedle hashtagu jablíčko coby logo Applu designově shodné s tím, které je využito v pozvánkách na akci. Jedná se tedy o hezký prvek, kterým lze váš X ozvláštnit a který na Keynote dokáže upozornit více než dobře. V textu si jej totiž všimne zkrátka každý.
- Apple produkty lze zakoupit například na Alze, u iStores či Mobil Pohotovost