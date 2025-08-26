Hasselblad X2D II 100C oficiálně představen: Seznamte se s nejlepším foťákem současnosti!

Švédský Hasselblad dnes oficiálně představil novou generaci svého vlajkového fotoaparátu X2D II 100C. Ten navazuje na oblíbený model X2D 100C a posouvá laťku ve fotografickém světě zase o něco výš. Zajímavý je nejen 100MPx snímač s rozšířeným dynamickým rozsahem, ale také to, že jde o první fotoaparát, který nabídne skutečné HDR od záznamu až po výsledný soubor. Spolu s tělem dorazil i nový teleobjektiv XCD 2,8–4/35–100E, který pokrývá univerzální rozsah a míří na profesionály, kteří chtějí mít špičkovou kvalitu obrazu v jediném skle.
Hasselblad X2D II 100C specifikace
Hlavní novinkou těla je kontinuální autofokus AF-C, který je zde nasazen vůbec poprvé u Hasselbladu. Výrobce ho postavil na strojovém učení, díky čemuž dokáže rychleji a přesněji rozpoznat a sledovat objekty. Ostření pokrývá 425 zón a nově je podporováno LiDARem i asistenčním světlem pro lepší výkon v horších podmínkách. K tomu přidejte Hasselblad Natural Colour Solution s HDR, díky němuž fotky působí přirozeněji, zachovávají světla i detaily ve stínech a mohou se ukládat nejen v RAW, ale i jako HDR HEIF nebo Ultra HDR JPEG. Potěší ale třeba i nový OLED displej, který je o 75 % jasnější než u předchůdce, což přijde vhod nejen při venkovním focení.
Uvnitř fotoaparátu najdeme 100MPx BSI CMOS snímač s 16bitovou hloubkou barev a dynamickým rozsahem 15,3 EV. V kombinaci s 5osou stabilizací, která zvládne až 10 EV, už není problém fotit z ruky i dlouhé expozice bez stativu. Workflow rozšiřuje aplikace Phocus Mobile 2, která umožňuje úpravy, vzdálené ovládání i HDR RAW zpracování přímo na iPhonu nebo iPadu. Hasselblad se ale zaměřil i na samotné tělo fotoaparátu. Nový X2D II 100C je díky tomu o 7,5 % lehčí oproti předešlé generaci, dostal matný grafitově šedý povrch, přepracovaný grip, výklopný OLED displej a nový 5D joystick pro rychlejší ovládání. Interní úložiště má kapacitu 1 TB, ale nechybí samozřejmě ani slot na CFexpress B.
Společně s tělem byl představen i objektiv XCD 2,8–4/35–100E, který v přepočtu odpovídá 28–76 mm. Univerzální zoom se světelností f/2,8–f/4 zvládá jemný bokeh i ostrý obraz od okraje k okraji. Optická soustava objektivu čítá 16 členů ve 13 skupinách, z toho pět s extra nízkým rozptylem a tři asférické. Autofokus obstarává nejrychlejší krokový motor, jaký kdy Hasselblad v řadě XCD použil. Tradičně nechybí ani listová závěrka s bleskosynchronizací až do 1/4000 s, takže objektiv je připraven na práci v ateliéru i v terénu.
Hasselblad X2D II 100C cena
Co se týče cen, Hasselblad X2D II 100C vyjde na 7 200 euro, objektiv XCD 35–100 mm na 4800 euro. K objednání je vše přímo na stránkách Hasselblad s tím, že doručení by mělo být bezprostřední – tedy klidně do druhého dne (jste-li v zemi, kde má Hasselblad sklad).