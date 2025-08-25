Nový bezdrátový Bluetooth reproduktor EVOLVEO TopSound: Hudba bez hranic

EVOLVEO představuje nový bezdrátový reproduktor TopSound, který kombinuje vodotěsnou konstrukci s dlouhou výdrží baterie a integrovaným rádiem. Je navržený pro uživatele, kteří si chtějí užívat kvalitní zvuk bez ohledu na to, kde se nachází.
Reproduktor EVOLVEO TopSound je kompaktní a lehký, takže je ideální pro cestování. Díky ochrannému krytí IPX7 je odolný proti ponoření do vody, což z něj dělá skvělého společníka na pláž, k bazénu nebo do deštivého počasí. Gumová záslepka navíc chrání nabíjecí port před prachem a nečistotami.
S vestavěnou baterií o kapacitě 1200 mAh dokáže přehrávat hudbu až 13 hodin na jedno nabití. Nabíjení probíhá pomocí moderního portu USB-C a trvá zhruba tři hodiny. Reproduktor disponuje funkcí automatického vypnutí po pěti minutách nečinnosti, čímž šetří energii.
Kromě bezdrátového přehrávání přes Bluetooth 5.3 nabízí EVOLVEO TopSound také integrované rádio s automatickým laděním stanic. Funkce Party Dual Stereo umožňuje spárovat dva reproduktory pro vytvoření prostorového stereo zvuku. Pro handsfree hovory je vybaven vestavěným mikrofonem.
Výstupní výkon 4,5 W a frekvenční rozsah od 100 Hz do 20 kHz zajišťují čistý zvuk s maximální hlučností 85 dB. Ovládání je intuitivní, s několika tlačítky pro zapnutí/vypnutí, párování, ovládání hlasitosti a přepínání skladeb nebo stanic. Praktické poutko a protiskluzová žebra na spodní straně zvyšují komfort a stabilitu při používání.
Dostupnost a cena
EVOLVEO TopSound, bezdrátový vodotěsný bluetooth reproduktor s rádiem, černý, je dostupný prostřednictvím sítě internetových obchodů a vybraných prodejců již za 499 Kč včetně DPH.
Specifikace EVOLVEO DockCharge
Specifikace:
- Bezdrátový Bluetooth přenos
- Třída odolnosti IPX7: vodotěsný/prachotěsný
- Funkce Party Dual Stereo pro reprodukci ze dvou reproduktorů EVOLVEO TopSound současně
- Integrované rádio (aktivuje se stisknutím tlačítka „On/Off“ a následně „M“)
- Doba přehrávání až 13 hodin
- Ideální na domácí i venkovní použití
- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost ideální pro cestování
- Výstupní výkon: 4,5 W
- Bezdrátový dosah až 10 m
- USB-C nabíjecí port
- Nabíjecí kabel USB-C -> USB-A součástí dodávky
- Funkce handsfree ve spojení s mobilním telefonem
- Pět gumových protiskluzových žeber na spodní straně reproduktoru eliminující pohyb po podložce při přehrávání
- Praktické poutko pro jednoduché zavěšení i přenos reproduktoru
- Ovládací tlačítka: On/Off pro úplné zapnutí/vypnutí
- Multifunkční tlačítko „M“ pro: Párování Bluetooth / Aktivaci rádia
- Tlačítka šipek pro: zvýšení/snížení nebo hlasitosti (krátký stisk) / posun mezi skladbami (dlouhý stisk) / přepínání mezi rádiovými stanicemi (dlouhý stisk)
- LED kontrolka indikující: / Nabíjení baterie (svítí červeně) / Nízký stav baterie (problikává červeně) / Připojení/párování Bluetooth
- Gumová vodotěsná a prachotěsná záslepka nabíjecí portu
- Integrovaný mikrofon pro telefonní hovory s funkcí hlasitého hands-free do reproduktoru
- Akustická signalizace: při zapnutí/vypnutí reproduktoru / při spárování s Bluetooth / při nízkém stavu baterie
- Funkce automatického vypnutí po 5 minutách nečinnosti
- Doba potřebná k nabití na plnou kapacitu: 3 hodiny
- Verze Bluetooth: 5.3
- Vestavěná nabíjecí baterie 1200 mAh (3,7 V)
- Vstup: 5V, 1A
- Frekvenční Rozsah: 100 Hz – 20 kHz
- Hlučnost: 85 dB
- Délka nabíjecího kabelu: 30 cm
- Evropské certifikace RED, RoHS
- Rozměry reproduktoru (d x š x v): 90 x 40 x 90 mm
- Rozměr balení: 96 × 54 × 113 mm
- Barva: černá
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.