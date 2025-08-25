Zavřít reklamu

Nový bezdrátový Bluetooth reproduktor EVOLVEO TopSound: Hudba bez hranic

Vše o Apple
samsungmagazine

EVOLVEO představuje nový bezdrátový reproduktor TopSound, který kombinuje vodotěsnou konstrukci s dlouhou výdrží baterie a integrovaným rádiem. Je navržený pro uživatele, kteří si chtějí užívat kvalitní zvuk bez ohledu na to, kde se nachází.

EVOLVEO TOPSOUND a

Reproduktor EVOLVEO TopSound je kompaktní a lehký, takže je ideální pro cestování. Díky ochrannému krytí IPX7 je odolný proti ponoření do vody, což z něj dělá skvělého společníka na pláž, k bazénu nebo do deštivého počasí. Gumová záslepka navíc chrání nabíjecí port před prachem a nečistotami.

S vestavěnou baterií o kapacitě 1200 mAh dokáže přehrávat hudbu až 13 hodin na jedno nabití. Nabíjení probíhá pomocí moderního portu USB-C a trvá zhruba tři hodiny. Reproduktor disponuje funkcí automatického vypnutí po pěti minutách nečinnosti, čímž šetří energii.

Kromě bezdrátového přehrávání přes Bluetooth 5.3 nabízí EVOLVEO TopSound také integrované rádio s automatickým laděním stanic. Funkce Party Dual Stereo umožňuje spárovat dva reproduktory pro vytvoření prostorového stereo zvuku. Pro handsfree hovory je vybaven vestavěným mikrofonem.

Výstupní výkon 4,5 W a frekvenční rozsah od 100 Hz do 20 kHz zajišťují čistý zvuk s maximální hlučností 85 dB. Ovládání je intuitivní, s několika tlačítky pro zapnutí/vypnutí, párování, ovládání hlasitosti a přepínání skladeb nebo stanic. Praktické poutko a protiskluzová žebra na spodní straně zvyšují komfort a stabilitu při používání.

Dostupnost a cena

EVOLVEO TopSound, bezdrátový vodotěsný bluetooth reproduktor s rádiem, černý, je dostupný prostřednictvím sítě internetových obchodů a vybraných prodejců již za 499 Kč včetně DPH. 

Více informací naleznete zde

image

Specifikace EVOLVEO DockCharge

Specifikace:

  • Bezdrátový Bluetooth přenos
  • Třída odolnosti IPX7: vodotěsný/prachotěsný
  • Funkce Party Dual Stereo pro reprodukci ze dvou reproduktorů EVOLVEO TopSound současně
  • Integrované rádio (aktivuje se stisknutím tlačítka „On/Off“ a následně „M“)
  • Doba přehrávání až 13 hodin
  • Ideální na domácí i venkovní použití
  • Kompaktní rozměry a nízká hmotnost ideální pro cestování
  • Výstupní výkon: 4,5 W
  • Bezdrátový dosah až 10 m
  • USB-C nabíjecí port
  • Nabíjecí kabel USB-C -> USB-A součástí dodávky
  • Funkce handsfree ve spojení s mobilním telefonem
  • Pět gumových protiskluzových žeber na spodní straně reproduktoru eliminující pohyb po podložce při přehrávání
  • Praktické poutko pro jednoduché zavěšení i přenos reproduktoru
  • Ovládací tlačítka: On/Off pro úplné zapnutí/vypnutí
  • Multifunkční tlačítko „M“ pro: Párování Bluetooth / Aktivaci rádia
  • Tlačítka šipek pro: zvýšení/snížení nebo hlasitosti (krátký stisk) / posun mezi skladbami (dlouhý stisk) / přepínání mezi rádiovými stanicemi (dlouhý stisk)
  • LED kontrolka indikující: / Nabíjení baterie (svítí červeně) / Nízký stav baterie (problikává červeně) / Připojení/párování Bluetooth
  • Gumová vodotěsná a prachotěsná záslepka nabíjecí portu
  • Integrovaný mikrofon pro telefonní hovory s funkcí hlasitého hands-free do reproduktoru
  • Akustická signalizace: při zapnutí/vypnutí reproduktoru / při spárování s Bluetooth / při nízkém stavu baterie
  • Funkce automatického vypnutí po 5 minutách nečinnosti
  • Doba potřebná k nabití na plnou kapacitu: 3 hodiny
  • Verze Bluetooth: 5.3
  • Vestavěná nabíjecí baterie 1200 mAh (3,7 V)
  • Vstup: 5V, 1A
  • Frekvenční Rozsah: 100 Hz – 20 kHz
  • Hlučnost: 85 dB
  • Délka nabíjecího kabelu: 30 cm
  • Evropské certifikace RED, RoHS
  • Rozměry reproduktoru (d x š x v): 90 x 40 x 90 mm
  • Rozměr balení: 96 × 54 × 113 mm
  • Barva: černá
EVOLVEO TOPSOUND
Zdroj

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.