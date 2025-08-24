Těmto užitečným aplikacím pro iPhone byste měli dát určitě šanci

Daily Facts & Trivia
Daily Facts & Trivia je aplikace, která vám každý den nabídne porci poutavých informací z nejrůznějších koutů vědy, historie, umění či každodenního života. S pomocí umělé inteligence vybírá zajímavosti, které dokážou nejen pobavit, ale i obohatit vaše znalosti a rozšířit obzory. Díky krátké a srozumitelné formě se nové poznatky snadno vejdou do vašeho dne – ať už si je přečtete při cestě do práce, během pauzy na kávu nebo večer pro čistou radost z objevování.
Didget: Data Usage Widget
Didget je praktická aplikace pro přehledné sledování spotřeby mobilních dat, která vám pomůže mít svůj datový limit pod kontrolou. Nabízí jednoduché a přehledné rozhraní, doplněné o widget na domovskou obrazovku, díky němuž máte aktuální stav spotřeby vždy na očích. Umožňuje sledovat využití dat v reálném čase a přizpůsobit zobrazení i funkce svým potřebám, takže správa datového balíčku je rychlá, pohodlná a bez zbytečných starostí.
Mapin
Mapin přináší svěží pohled na sociální sítě tím, že propojuje lidi prostřednictvím okamžitých zážitků z reálného světa. Uživatelé mohou sdílet dění kolem sebe, od autentických momentů z kulturních akcí po objevování méně známých míst ve svém okolí, a zároveň se nechat inspirovat pohledem ostatních z různých koutů planety. Díky Mapin tak poznáváte svět očima skutečných lidí v reálném čase, a objevování se stává osobnější, poutavější a přirozenější než kdy dřív.
Gprompt
Gprompt je nástroj navržený pro snadné vytváření a správu promyšlených požadavků pro ChatGPT, díky čemuž z něj vytěžíte maximum při práci i zábavě. Nabízí knihovnu šablon pro různé účely, které si můžete upravit podle vlastních potřeb, ať už jde o tón, styl či specifické instrukce. Uložené šablony lze kdykoli znovu použít a sdílet, takže tvorba textů s pomocí umělé inteligence je rychlejší, efektivnější a více přizpůsobená vašemu způsobu práce.